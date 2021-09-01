"طاقة" أبوظبي تدرس بيعا محتملا لأصول النفط والغاز

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، اليوم الأربعاء، إنها قد تبيع بعض أو كل أصولها من النفط والغاز في إطار مراجعة إستراتيجية.

وقالت طاقة، في بيان، إن المراجعة ستأخذ في الاعتبار تطور صناعة الطاقة العالمية، إذ تتحول نحو مستقبل أكثر نظافة واستدامة.

تضع شركات الطاقة الكبرى أهدافا لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو تستكشف استثمارات في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء، وسط ضغوط متزايدة من مستثمرين وناشطين في مجال حماية البيئة.

وتمتلك طاقة، التي تملكها شركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، محفظة من أصول الطاقة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة وهولندا وكندا وكردستان العراق.

وقالت إن الشركة ستجري تقييما لجميع الخيارات، بما في ذلك بيع بعض أو كل أصولها، أو قد تقرر الاحتفاظ بالأصول وتطويرها داخل المجموعة الأكبر.

وتشمل محفظة طاقة أنشطة استكشاف برية وبحرية، وأنشطة لتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، كما تعمل في تخزين الغاز ومعالجة ونقل النفط والغاز.