مسؤول إيراني: قطر تستغل عجزنا لزيادة مبيعاتها من غاز "الهيليوم" من حقل مشترك

انتقد مسؤول إيراني اليوم الأربعاء ما قال إنه عجز حكومة بلاده عن استغلال حصتها من غاز ”الهيليوم“ المستخرج من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، معتبرا أن الدوحة تستغل ذلك لإنتاج كميات كبيرة وضخها في السوق العالمي.

ونقلت وكالة ”إيسنا“ الإيرانية عن مهرداد عباد وهو عضو الغرفة التجارية في طهران، قوله إن ”نصيب إيران من هذا الغاز بات في قبضة قطر؛ وذلك بسبب عجز طهران عن تأمين الأدوات التي تمكنها من استخراجه“.

وأضاف المسؤول ”غاز الهيليوم في إيران أصبح استثمارا منسيا في ظل عدم توافر شروط استخراجه في إيران، رغم أهمية هذا الاستثمار للاقتصاد الوطني.. المخزون المشترك من غاز الهيليوم لدى إيران وقطر، يمثل 25 إلى 40% من حجم مخزون غاز الهيليوم في العالم، ويتمتع هذا الغاز بأهمية كبيرة لدخوله في العديد من الصناعات“.

وتابع ”نظرا لاشتراك مخزون غاز الهيليوم بين إيران وقطر، فقد أدى افتقارنا للأدوات المساعدة، إلى أن يستخرج الطرف القطري هذا الغاز بمنتهى اليسر ويبيعه في الأسواق العالمية“.

وفي وقت سابق اعتبر محمد مشكين فام، المدير العام لشركة ”فارس“ للنفط والغاز أحد فروع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، أن ”عجز بلاده عن استخراج الغاز، قد يحرمها من حضورها في أسواق الغاز العالمية، بل وسوف يؤدي قريبا إلى نقص في إمدادات الغاز في الداخل“.

وحذر المسؤول بحقل ”فارس“، من عدم سرعة تحرك بلاده في إتمام عمليات تطوير مراحل الحقل وأثر هذا في سعة إنتاج الغاز، معتبرا أن ”مستقبل الغاز الإيراني في خطر“.

وكانت كبرى شركات صناعة النفط والغاز في العالم، أعلنت عن انسحابها من الاستثمارات في الأسواق الإيرانية؛ نتيجة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران منذ عام 2018، حيث انسحبت شركة ”توتال“ الفرنسية من عمليات تطوير حقل ”فارس الجنوبي“.

ويعد حقل ”فارس“ أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتتقاسمه كل من قطر وإيران، إذ تبلغ مساحته نحو 9,700 كيلومتر مربع منها 6,000 في مياه قطر الإقليمية و3,700 في المياه الإيرانية.