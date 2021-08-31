اللجنة الفنية المشتركة بـ"أوبك+" تتوقع عودة الفائض لسوق النفط في 2022

أظهرت وثيقة، أن اللجنة الفنية المشتركة بأوبك+، تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا، هذا العام، لكنها ستسجل فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022، مع زيادة المجموعة للإنتاج.

ووفق الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة ”رويترز“، تتوقع اللجنة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا، هذا العام، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، و3.28 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وتجتمع مجموعة ”أوبك+“، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، غدا الأربعاء، في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش؛ لتحديد السياسة.

وقالت مصادر لوكالة ”رويترز“، إن اجتماع الأربعاء سيبقي على الأرجح على الخطة دون تغيير، على الرغم من ضغوط من الولايات المتحدة لضخ المزيد من النفط.

وتتوقع اللجنة الفنية المشتركة، التي تقدم المشورة للاجتماع بشأن العوامل الأساسية للسوق، أن تظل مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دون متوسطها للأعوام 2015 – 2019 حتى كانون الثاني/ يناير من العام القادم، لكنها ستتجاوز ذلك المتوسط لبقية عام 2022، حسبما كشفت الوثيقة.