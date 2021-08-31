"أدنوك" تمنح ائتلافا باكستانيا عقد امتياز" تاريخيا" للتنقيب عن النفط والغاز في الإمارات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية امتياز ”تاريخية“ مع ائتلاف يضم أربع شركات باكستانية، للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية رقم 5، بأبوظبي.

ويضم الائتلاف الباكستاني شركة البترول الباكستانية المحدودة (بي بي إل)، وشركة ماري للبترول المحدودة (أم بي سي إل)، وشركة تنمية النفط والغاز المحدودة (أو جي دي سي إل)، والشركة الحكومية القابضة الخاصة المحدودة (جي إتش بي إل).

ويأتي حصول الائتلاف، الذي تقوده شركة بي بي إل، على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة المذكورة ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب ”وام“، تمثل هذه الاتفاقية المرة الأولى التي تستثمر فيها شركات باكستانية في امتيازات لاستكشاف النفط والغاز في إمارة أبوظبي، كما تعد أول شراكة بين أدنوك وشركات الطاقة الباكستانية.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل الائتلاف على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر ما يصل إلى 1.12 مليار درهم (304.7 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في ”المنطقة البحرية رقم 5″، التي تغطي مساحة تبلغ 6223 كيلومتراً مربعاً، وتقع على بُعد 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ”أدنوك“ ومجموعة شركاتها، ومعين رضا خان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البترول الباكستانية المحدودة.

وقال الجابر إن ”هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة من التعاون في قطاع الطاقة بين الإمارات وباكستان، اللتين تتمتعان بعلاقات وثيقة تمتد لخمسين عاما في مختلف القطاعات“.

وأضاف أن الاتفاقية ”توفر المزيد من الفرص المهمة التي يمكنها تحقيق منافع متبادلة، مثل دعم أمن الطاقة، والمساهمة في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين“.

من جانبه، قال معين رضا خان: ”نحن متحمسون بشكل خاص كون هذا التحالف يضم أربع شركات وطنية كبرى في الاستكشاف والإنتاج، وهي على أتم استعداد للمساهمة في تعزيز مكانة أدنوك وإمارة أبوظبي الرائدة في قطاع الطاقة العالمي“.

وبحسب ما ذكرت ”وام“، فإنه في حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، سيحصل الائتلاف على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، وتمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاما من بدء مرحلة الاستكشاف.

وإلى جانب حفر واستكشاف وتقييم الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة الائتلاف ومساهمته مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه ”أدنوك“، والذي يوفر بيانات دقيقة ثلاثية الأبعاد عن منطقة الامتياز.

وتشير بيانات المسح الذي أجري بالفعل على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة، بحسب ”وام“.

وأطلقت أدنوك الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عام 2019، حيث طرحت نيابة عن حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية.

وبترسية ”المنطقة البحرية رقم 5“ على الائتلاف الباكستاني، تختتم الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية، والتي قالت ”وام“ إنها شهدت تقديم عروض تنافسية للغاية للمناطق الجغرافية المعروضة.