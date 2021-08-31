النفط ينخفض بسبب الإعصار "أيدا"

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار أيدا، إلى تراجع الطلب على الخام من المصافي بينما يعتزم المنتجون العالميون زيادة الإنتاج.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي 41 سنتا، أو 0.6%، إلى 68.80 دولار للبرميل عند الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش، متخلية عن معظم مكاسب الاثنين.

أما عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم تشرين الأول/ أكتوبر، المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء، فنزلت أيضا متراجعة 46 سنتا، أو 0.6%، إلى 72.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن زادت أمس الاثنين نحو 1%.

وتراجعت عقود تشرين الثاني/ نوفمبر، الأكثر نشاطا، 42 سنتا، أو 0.6%، إلى 71.81 دولار.

وواجهت الأسعار ضغوطا من احتمال أن يؤدي توقف ممتد للمصافي إلى تراجع الطلب على النفط.

وتسبب الإعصار أيدا في توقف أو تقليص الإنتاج في ست مصافٍ في لويزيانا تكرر 1.92 مليون برميل يوميا من الخام، أي نحو 12 من طاقة التكرير الأمريكية.

وجرى إخلاء مئات من منصات إنتاج النفط قبيل العاصفة وتوقف كل إنتاج النفط الأمريكي تقريبا من خليج المكسيك، أو 1.72 مليون برميل يوميا.

ومما يحد من الأسعار أيضا احتمال أن توافق مجموعة أوبك+ غدا الأربعاء على العمل بزيادة مقررة قدرها 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي، في ما سيكون تخفيفا آخر لتخفيضات إنتاجية قياسية نفذتها العام الماضي.

ويقول مندوبون في أوبك، إنهم يتوقعون أن تمضي المجموعة قدما في زيادة الإنتاج، على الرغم من أن وزير النفط الكويتي قال يوم الأحد إنها قد يعاد النظر فيها.

واجتاح الإعصار ”أيدا“ ولاية لويزيانا الأمريكية قادما من خليج المكسيك، أمس الأول الأحد، فقطع الكهرباء عن مئات الآلاف.