رويترز: أوبك+ ستبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

قالت ثلاثة مصادر في ”أوبك+“، إن المجموعة ستبقي على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع الأربعاء المقبل، وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ وحلفاء من بينهم روسيا، في ما يعرفة بمجموعة ”أوبك+“، في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول لبحث زيادة في الإنتاج متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر مقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منظمة البلدان المصدر للنفط (أوبك) وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

واليوم الاثنين، هبط برنت 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 72.54 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0654 بتوقيت غرينتش. وزاد الخام أكثر من 11 في المئة الأسبوع الماضي توقعا لتعطل إنتاج النفط بسبب الإعصار إيدا.

لكن مصادر في تحالف أوبك+ قالت إن ”زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشكل أساس بتعطل الإمدادات في المكسيك والعاصفة القوية التي تضرب ساحل الخليج الأمريكي“.

وقال أحد تلك المصادر ”أسعار النفط الحالية حول 70 دولارا جيدة.. أوبك+ ستستمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف برميل يوميا“، وقال مصدر آخر في أوبك+ إنه من ”المرجح للغاية“ أن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا ستتم اعتبارا من سبتمبر/أيلول“.

وقال وزير النفط الكويتي محمد الفارس الأحد إن ”أوبك+ ستبحث هذا الأسبوع ما إذا كانت ستواصل الزيادة المزمعة أو ستعيد النظر فيها أو توقف الزيادة“، مضيفا أن ”اقتصادات دول شرق آسيا والصين ما زالت متأثرة بكوفيد-19 وأنه يجب توخي الحذر“.

وأفاد الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) في وقت لاحق بأن دولة الكويت تدعم أي قرار يتخذه وزراء مجموعة أوبك+ بتوافق جماعي.