"أجوكو" الليبية تحذر من توقف إنتاج النفط

قالت شركة الخليج العربي للنفط الليبية (أجوكو)، اليوم الجمعة، إنها ستوقف العمليات ما لم تتلق مخصصاتها من الميزانية لعامي 2020 و2021، دون أن تحدد جدولا زمنيا للتوقف.

وعلقت ”أجوكو“ الإنتاج في أبريل/ نيسان، بسبب أزمة الميزانية الجارية، مما أجبر المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة في الصادرات عبر مرفأ الحريقة النفطي، وأدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا، حسبما أفادت ”رويترز“.

وفي أبريل/ نيسان، قالت المؤسسة إن الحكومة ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلت إليه لإنهاء حالة القوة القاهرة.

ولم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في مارس/ آذار، من تمرير ميزانيتها لعام 2021 عبر مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا.

وكان وزير النفط الليبي، محمد عون، حذر في 16 آب/أغسطس الجاري، من أن بلاده قد لا تستطيع الحفاظ على معدل إنتاجها الحالي من النفط إذا لم يتغلب مجلس النواب على نزاع داخلي طويل، وتمرير أول ميزانية وطنية منذ حوالي سبع سنوات.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية عن عون قوله، في مقابلة معها، إن ”ليبيا تنتج الآن حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، وتهدف لرفع ذلك إلى 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021“.

وأوضح أن ”ذلك يعتمد على موافقة البرلمان الليبي على تعديلات خطة الإنفاق لعام 2021، التي لا يزال النواب مختلفين عليها منذ أربعة أشهر أو أكثر“.

وكان إنتاج النفط الليبي توقف تقريبًا خلال العام الماضي، عندما منعت قوات مسلحة تصديره، لكنه عاد واستؤنف ليصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، قال، في تصريحات بنيسان/أبريل الماضي، إن المؤسسة رفعت التجميد عن عوائد النفط، بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وبين صنع الله أن “خسائر قطاع النفط بلغت أكثر من 200 مليار دولار؛ بسبب الإقفالات السابقة، غير الخسائر الفنية في الخزانات والأنابيب وغير ذلك من مرافق البنية التحتية“.

ويشكل النفط في ليبيا نحو 94% من موارد البلاد، التي اكتشف فيها للمرة الأولى العام 1958، وبدأ إنتاجه رسميا العام 1961.

ومنذ العام 2011 تأثرت أعمال الإنتاج والتصدير، وخرجت معظم الشركات النفطية الأجنبية العاملة في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والصيانة.