ارتفاع أسعار النفط مع اقتراب عاصفة من مركز إنتاج في خليج المكسيك

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في سبيلها لتحقيق مكاسب كبيرة في الأسبوع الجاري، بفعل مخاوف حيال تعطل إمدادات، إذ شرعت شركات طاقة في وقف الإنتاج في خليج المكسيك قبل إعصار محتمل من المتوقع أن يضرب الخليج قريبا.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا لرويترز: ”المتعاملون في الطاقة يدفعون أسعار الخام للارتفاع ترقبا لتعطل الإنتاج في خليج المكسيك، وبفعل تنامي التوقعات بأن (أوبك+) ربما تقاوم برفع الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة المتحورة دلتا في الآونة الأخيرة على الطلب على النفط“.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 72.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0542 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 1.6% أمس الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 68.35 دولار للبرميل، لتعوض خسارة 1.4% تكبدتها أمس الخميس.

وبدأت الشركات نقل العاملين جوا من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك، أمس الخميس، وقالت بي.إتش.بي وبي.بي، إنهما بدأتا وقف الإنتاج في منصات بحرية، إذ من المتوقع أن تهب عاصفة تتكون في البحر الكاريبي على الخليج قريبا.

وتشكل الآبار البحرية لخليج المكسيك 17% من إنتاج النفط الأمريكي، و 5% من إنتاج الغاز الطبيعي الجاف. وما يزيد عن 45% من إجمالي طاقة التكرير الأمريكية، يتواجد بامتداد ساحل الخليج.

وتسبب احتمال تعطل إمدادات الخليج الأمريكي في تحويل السوق بعيدا عن الخسائر التي تكبدتها، أمس الخميس، والتي كانت ناجمة عن أسباب من بينها عودة الإنتاج في منصة نفطية مكسيكية عقب حريق أودى بحياة أشخاص.

وتأثرت أسعار النفط وبقية الأصول عالية المخاطر، أمس الخميس أيضا، بتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، قالوا فيها إنه يجب على البنك المركزي تقليص تحفيزه.

وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة لدى فاندانا أنسايتس، إنه من المتوقع أن تستمر تلك الضبابية حتى موعد كلمة يلقيها جيروم باول، رئيس المجلس في وقت لاحق اليوم.