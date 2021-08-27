في تلميح للاستغناء عن الخط العابر للمغرب.. الجزائر: سنزود إسبانيا بالغاز عبر أنبوب ميدغاز

أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ومنها نحو أوروبا، ستتم عبر أنبوب ”ميدغاز“ العابر للبحر المتوسط.

وجاء تصريح الوزير الجزائري في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية مساء الخميس، بعد استقبال عرقاب السفير الإسباني.

ويلمح تصريح عرقاب إلى أن الجزائر ستستغني عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المغرب، بعد يومين من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان المغرب أعرب، قبل قطع العلاقات، عن تأييده تمديد خط الأنابيب الذي يربط حقول الغاز الجزائرية بالقارة الأوروبية مرورا بالمملكة، الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وأكد وزير الطاقة الجزائري ”التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي نحو إسبانيا عبر ميدغاز“.

وأوضح أن للجزائر ”قدرات لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد“، مشيرا إلى ”توسيع طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا“ عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز سوناطراك، في وقت سابق، إنه ”حتى في حالة عدم تجديد هذا العقد، فإن الجزائر ستكون قادرة على إمداد إسبانيا، وستستجيب أيضا لأي طلب إضافي محتمل من السوق الإسبانية دون أي مشكلة“.

ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إعلان المغرب استعداده لتمديد اتفاق الغاز بين البلدين بـ“الأكاذيب المحضة“.

وقالت إن المغرب يجني ”فائدة كبيرة“ من مرور أنبوب الغاز نحو أوروبا، علما أنه ”يضخ 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة التي تضاف إلى الرسوم التي يفرضها في إطار حقوق مرور أنبوب الغاز“.

ويصل خط أنابيب الغاز الطبيعي المغرب العربي – أوروبا، بين حقل حاسي الرمل في أقصى جنوب الجزائر عبر المغرب إلى قرطبة في إسبانيا، ويمد الخط كلا من المغرب وإسبانيا والبرتغال بالغاز الطبيعي.

وأعلنت الجزائر الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، بعد شهور من التوتر، في قرار عزته إلى ”قيام المغرب بأعمال عدائية ودنيئة ضد الجزائر“.

وأعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر الذي وصفه بـ“غير المبرر تماما“، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية في بيان.

وأكدت الوزارة أن الرباط ”ترفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي بني عليها“ القرار، الذي ”كان متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة“، بحسب البيان.

والعلاقات بين المغرب والجزائر والتي توصف بـ“المعقدة“، متوترة منذ عقود لأسباب عديدة أهمها قضية الصحراء الغربية، والحدود المغلقة.