وزير النفط الإيراني: نخطط لتعزيز موقعنا في أوبك والبحث عن أسواق جديدة

قال وزير النفط الإيراني الجديد جواد أوجي، اليوم الخميس، إن من خططه في قيادة الوزارة تعزيز موقع وزارة النفط وصناعة النفط الإيرانية في أوبك، والبحث عن أسواق جديدة للنفط الإيراني.

وبدأ الوزير أوجي مهامه بعدما تسلم مبنى وزارة النفط، اليوم، من سلفه بيجن نامدار زنغنه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية ”شانا“.

واعتبر أوجي في تصريح له، نقلته الوكالة الإيرانية، أن ”توريد وقود الشتاء أهم أولويات صناعة النفط في الوقت الحالي“، وقال: ”جهدنا هو تعزيز مكانة إيران في أوبك، واستعادة أسواقنا والبحث عن أسواق جديدة“.

وشدد وزير النفط الإيراني على أهمية الحفاظ على الإنتاج وبيع النفط ومكثفات الغاز، ومنع بيع النفط الخام، والدخول في سلسلة الصناعات التكميلية من الأولويات الرئيسية لصناعة النفط.

وذكر بشأن التغييرات في صناعة النفط ”بعد التقييم إذا لزم الأمر سيتم إجراء التغييرات المناسبة“.

وتحدث أوجي عن الاجتماع المقبل لتحالف أوبك+ وموضوع إعادة النفط الإيراني إلى السوق في هذا الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بأن الطلب على النفط في العالم يتزايد بسبب التطعيم ضد فيروس كورونا، ولا شك أن إحدى خططنا هي تعزيز مكانة إيران في أوبك واستعادة أسواقنا“.

وتابع وزير النفط الإيراني: ”تحديد أسواق جديدة للنفط سيكون أيضا أحد مهامنا الرئيسة، وسنستعيد ما هو حق للجمهورية الإسلامية الإيرانية“.

ويواجه قطاع النفط الإيراني، عقوبات أمريكية صارمة فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقب الانسحاب من الاتفاق النووي العام 2018.

وانتخب جواد أوجي وزيرا للنفط في الحكومة الثالثة عشرة، أمس الأربعاء، بعدما صوت له 198 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، فيما عارض 70 نائبا التصويت له، وامتنع 18 آخرين عن التصويت.

ويبلغ وزير النفط الإيراني الجديد من العمر 55 عاما، وهو من مواليد مدينة شيراز جنوب إيران، وتخرج في هندسة واستخراج النفط من جامعة صناعة النفط في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان، وهي جامعة حكومية إيرانية تمولها وزارة النفط.

وعمل أوجي في صناعة النفط منذ العام 1990، وشغل منصب نائب وزير النفط في الولاية الثانية من حكم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية.