العراق يوافق على خطة "بي.بي" لفصل حقل الرميلة النفطي

وافقت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، على خطة شركة النفط البريطانية العملاقة ”بي.بي“ لفصل عملياتها في البلاد، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لتحويل التركيز إلى استثمارات منخفضة في انبعاثات الكربون.

وستمتلك الشركة الجديدة ”البصرة للطاقة المحدودة“ حصة ”بي.بي“ في حقل الرميلة النفطي العملاق في العراق، وستكون بالشراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي من شركاء ”بي.بي“ في الموقع.

وأكدت ”بي.بي“ في بيان المشروع المشترك الجديد في العراق، الذي قالت إنه سيسمح لها ولـ“بتروتشاينا“ بمواصلة الاستثمار في حقل النفط طوال مدة العقد الحالي الذي ينتهي عام 2034.

وقالت ”بي.بي“ إن المشروع المشترك سيسمح للشركاء بالحصول على ”تمويل خارجي“.

واكتُشف حقل الرميلة النفطي عام 1953، وينتج النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج العراق.

وبدأ الإنتاج في الحقل عام 2010، وتبلغ طاقته حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا، وجرى إنتاج حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا في 2020.

ويعتبر فصل أصول النفط والغاز وسيلة لتحول ”بي.بي“ نحو الطاقة المتجددة، إذ بدأت ”بي.بي“ و ”إيني“ محادثات في أيار/مايو الماضي لدمج عمليات النفط والغاز في أنغولا، لتشكيل واحدة من أكبر شركات الطاقة في أفريقيا.

وكانت ”وول ستريت جورنال“، أول من أورد خطة الفصل في حزيران/يونيو الماضي.