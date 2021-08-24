ارتفاع أسعار النفط مع تنامي آمال الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19، ما عزز آمال المستثمرين بطلب أعلى على الوقود إثر زيادة محتملة لمعدلات التطعيم في الولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 46 سنتا، ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 69.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 65.98 دولار.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من خمسة بالمئة أمس، بدعم من هبوط الدولار بعدما مُني بأكبر خسارة أسبوعية في ما يزيد عن تسعة أشهر في الأسبوع الماضي.

وأصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي منحت اللقاح موافقة للاستخدام الطارئ في ديسمبر/كانون الأول، موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين.

كما عزز الأسعار ترجيح استطلاع مبدئي لـ“رويترز“ قبل صدور بيانات عن القطاع، هبوط مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بينما يتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد ارتفعت.

وانتعش استهلاك شركات التكرير الهندية من الخام في يوليو/تموز لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع تعافي الطلب على الوقود، ما دعم الأسعار.