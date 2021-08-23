أسعار النفط تقفز 5% منهية سبع جلسات من الخسائر

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء التعاملات اليوم الإثنين، متعافية من سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات، بدعم من تراجع الدولار ومكاسب أسواق الأسهم العالمية.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 3.27 دولار، أو 5 بالمئة، إلى 68.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:10 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 مايو أيار عند 64.60 دولار.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.31 دولار، أو 5.3 بالمئة، إلى 65.35 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي أسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر مع هبوط برنت حوالي ثمانية بالمئة والخام الأمريكي نحو تسعة بالمئة.

لكن تراجع الدولار أعطى دفعة للنفط اليوم الإثنين بأن جعل الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين لدى فوجيتومي سيكيوريتيز ”التقطت أسعار النفط أنفاسها بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي، نتوقع المزيد من التعديلات هذا الأسبوع، لكن معنويات السوق ستظل تشاؤمية على الأرجح مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة أبطأ للطلب على الوقود في مختلف أرجاء العالم“.

وبينما تفرض الجائحة ضغوطا على الطلب على الوقود، يزداد المعروض باطراد.

وقالت شركة الخدمات بيكر هيوز، إن ”الإنتاج الأمريكي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع الأخير، وإن شركات الطاقة أضافت حفارات نفطية للأسبوع الثالث على التوالي“.

لكن تراجع الدولار الأمريكي قدم بعض الدعم؛ ما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات 93.349 بانخفاض طفيف من 93.734 وهو أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر، بلغه يوم الجمعة.