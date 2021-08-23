طهران تستأنف تصدير الوقود لأفغانستان بطلب من طالبان

قال اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني اليوم الاثنين إن طهران استأنفت تصدير البنزين وزيت الغاز إلى أفغانستان قبل بضعة أيام بعد أن تلقت طلبا من حركة طالبان.

وسيطرت الحركة السنية المتشددة على أفغانستان الأسبوع الماضي فيما تستكمل الولايات المتحدة وحلفاؤها سحب قواتهم بعد حرب دامت 20 عاما.

ووصل سعر البنزين في أفغانستان إلى 900 دولار للطن الأسبوع الماضي مع فرار الكثير من الأفغان المذعورين من المدن خوفا من الأعمال الانتقامية والعودة إلى الحكم المتشدد الذي فرضته طالبان عندما كانت في السلطة قبل عقدين. ولمواجهة ارتفاع الأسعار، طلبت حكومة طالبان الجديدة من إيران إبقاء الحدود مفتوحة أمام التجار.

وذكر حامد حسيني عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتحدث باسمه في طهران لرويترز إن ”طالبان بعثت برسائل إلى إيران تقول ‭‭‭’‬‬‬يمكنكم مواصلة تصدير المنتجات البترولية‭‭‭’‬‬‬“، مضيفا أن بعض التجار الإيرانيين كانوا يتوخون الحذر بسبب مخاوف أمنية.

وأضاف أن الصادرات الإيرانية بدأت قبل أيام قليلة بعد أن خفضت طالبان الرسوم الجمركية على واردات الوقود الإيرانية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة وفقًا لما كشفته وثيقة رسمية صادرة من هيئة الجمارك الأفغانية.

والصادرات الإيرانية الرئيسية إلى أفغانستان هي البنزين وزيت الغاز. وصدرت طهران حوالي 400 ألف طن من الوقود إلى جارتها في الفترة من مايو أيار 2020 إلى مايو أيار 2021 وفقًا لتقرير نشرته بترو فيو وهي منصة أبحاث واستشارات إيرانية في مجال النفط والغاز.

في سياق آخر، منعت حركة طالبان الإيرانيين من دخول أفغانستان، إلا عبر الحصول على تأشيرة من الحركة، مشيرة إلى أنها بدأت بإصدار تأشيرات دخول عند منفذ ”قلعة“ إسلام الحدودي بين البلدين، وفق ما أوردته صحيفة ”هرات تايمز“ الإيرانية، اليوم الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن طالبان، أن ”التأشيرات الصادرة من البعثات الدبلوماسية الأفغانية في إيران غير صالحة، وأن الإيرانيين المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول أفغانستان، يجب أن يحصلوا عليها من طالبان“.

ويخضع منفذ ”إسلام قلعة“ لسيطرة طالبان، التي أحكمت سيطرتها على البلاد الأسبوع الماضي، ويبعد المنفذ الحدودي، مسافة 120 كم عن مدينة هرات الأفغانية، ويستخدم كطريق عبور مهم بين البلدين، ويربط مقاطعة هرات بمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران.

وكانت السفارة الأفغانية في طهران، أعلنت عودة نشاطها يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن ”القنصلية الأفغانية في مدينة مشهد الإيرانية، والقنصلية في مدينة زاهدان، بدأتا أنشطتهما أيضًا“.

وأضافت السفارة في بيان أن ” استئناف أنشطتها مع قنصليتي مشهد وزاهدان، لا يتضمن إصدار جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية، بسبب الانفصال عن النظام المركزي“.

ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان، وتشترك بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترًا، ولدى طهران نفوذ سياسي في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل تجاري.