ارتفاع أسعار النفط بعد خسائر 7 أيام بدعم من ضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، لتتعافى بعد سلسلة خسائر استمرت سبعة أيام مدعومة من ضعف الدولار، على الرغم من أن القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا أدى إلى تداولات خيم عليها الحذر.

وارتفع خام برنت 1.23 دولار، بما يعادل 1.9 في المئة، إلى 66.41 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ07:01 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل إلى 64.60 دولار خلال الجلسة في أقل مستوى منذ الـ21 من مايو/أيار.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 1.13 دولار، بما يعادل 1.8 في المئة، إلى 63.27 دولار للبرميل منتعشة من 61.74 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى منذ الـ21 من مايو/ أيار، الذي سجلته في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وسجل كلا الخامين القياسيين أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر الأسبوع الماضي، فانخفض برنت زهاء ثمانية في المئة ونزل خام غرب تكساس الوسيط نحو تسعة في المئة إذ تتأهب الأسواق لضعف الطلب على الوقود في مختلف أنحاء العالم بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي سيكيوريتيز ”التقطت أسعار النفط أنفاسها بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي، نتوقع المزيد من التعديلات هذا الأسبوع، لكن معنويات السوق ستظل تشاؤمية على الأرجح مع تزايد المخاوف بشأن وتيرة أبطأ للطلب على الوقود في مختلف أرجاء العالم“.

وبينما تفرض الجائحة ضغوطا على الطلب على الوقود، يزداد المعروض باطراد. وقالت شركة الخدمات بيكر هيوز إن ”الإنتاج الأمريكي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع الأخير، وإن شركات الطاقة أضافت حفارات نفطية للأسبوع الثالث على التوالي“.

لكن تراجع الدولار الأمريكي قدم بعض الدعم؛ ما جعل النفط الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات 93.349 بانخفاض طفيف من 93.734 وهو أعلى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر والذي بلغه الجمعة.