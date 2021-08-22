الحكومة اللبنانية ترفع سعر البنزين بنسبة 66%‎

أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأحد أنها رفعت السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان 66% في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.

وجاء في بيان الحكومة أن تغيير السعر يسري على الفور.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون قال إن ”خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر أمس السبت“.

وذكر مصرف لبنان المركزي، في وقت سابق، يوم السبت، أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق الذي كان 3900 في قرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفا مقابل الدولار وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.

وأشار مسؤولون لبنانيون كبار، أمس السبت، إلى أن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت ”لتغطية دعم عاجل واستثنائي“ لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.

وذكر بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين منهم رئيس البلاد ميشال عون، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر أسعار الوقود.

وفي تصريحات عقب الاجتماع، قال سلامة إن ”الحكومة ستسعر الوقود بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار، مؤكدا أن الفرق بين السعرين يترجَم إلى خسارة تتحملها الحكومة اللبنانية، كما أشار إلى أن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق“.

وكان سلامة قال، في وقت سابق ”لا أحد يدير البلد“، في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات، الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، مؤكدا أن الحكومة يمكنها حل المشكلة سريعا باستصدار التشريع اللازم.

ورد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا، عندما أعلن إنهاء الدعم حينذاك بالقول ”إن الكل كان يعلم أن قراره آت“.

وتعتبر أزمة الوقود جزءا من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية في البلاد لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد.