وزير ليبي يطلب تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ويصفه بأنه "غير قانوني"

أكد وزير النفط الليبي محمد عون، أنه تقدم بمذكرة لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إلى رئيسي حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأوضح عون في حوار متلفز مع صحيفة ”مال“ الاقتصادية الليبية، الخميس، أن السبب الرئيسي لمطالبته بتغيير مجلس إدارة المؤسسة، يرجع إلى ”عدم قانونية تكليفه أصلا بهذا المنصب، فقد جرى تكليف المجلس بقرار من وزير النفط بعيد ثورة 17 فبراير، علما أن تكليف مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل لمجلس الوزراء مجتمعا، وليس للوزير“.

وأشار إلى أنه ”في عام 2014، أصدر وكيل وزارة النفط قرارا بتكليف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعضو آخر، وهذا باطل أيضا بطلانا مطلقا“ بحسب تعبيره.

وبين أن ”مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا له بمذكرتين، الأولى كانت من مكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وموقع عليها من 26 نائبا، وكانت ضد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، باعتباره غير قانوني وغير متعاون مع لجنة الطاقة في المجلس“.

وأضاف: ”أشارت المذكرة النيابية تحديدا إلى موضوع بيع حصة شركة ماراثون لشركة توتال الفرنسية، التي طلب أعضاء لجنة الطاقة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مدهم بمعلومات بشأنها، ورفض المجلس ذلك ولم يقدم المعلومات لهم“.

وتابع: ”حتى نحن، لم يعطونا المعلومات المطلوبة، رغم أننا طلبنا الحصول على معلومات كافية عن هذا الموضوع، ولم نستلم أي شيء حتى الآن رغم أننا ذكّرنا مصطفى صنع الله عدة مرات بطلبنا، لكنه تردد في إحالة المعلومات إلينا“.

وقال: ”من وجهة نظري أن صفقة ماراثون- توتال، يشوبها فساد، بدليل عدم تقديم المعلومات إلى لجنة الطاقة في مجلس النواب.. حجب المعلومات يشوبه شك“.

واستطرد بالقول: ”ربما لم يكن فيها فساد، ربما عنده قرار من حكومة الوفاق السابقة بالبيع، لكن حجب المعلومات يثير الشكوك“.

وأشار إلى أنه ”تقدم بمذكرتي مجلس النواب إلى مجلس الوزراء يوم 15 تموز/ يوليو، وأعلم رئيس الوزراء بأنه يعد مذكرة لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للأسباب سالفة الذكر، ولم أتسلم ردا فتقدمت بمذكرة لتغيير مجلس الإدارة“.

وعقب بالقول: ”أعتقد أن القرار صائب تماما ولا تشوبه شائبة“.

ولفت إلى أنه ”عاصر 8 من رؤساء مجالس إدارة المؤسسة، منذ سنة 1974 وإلى الآن، ولم تتأثر المؤسسة بتغيير الأشخاص، لأن المؤسسة يحكمها قانون وبها خبرات عديدة، وعندنا خبرات يمكنها المحافظة على المؤسسة التي لن تتأثر على الإطلاق“.

وأضاف الوزير ملمحاً ضمنيا إلى مصطفى صنع الله: ”أما كون شخص يدعي لنفسه أنه لا يمكن تغييره وأن القطاع سيتأثر إذا غادر، فهذا غير جائز.. كلنا بشر، ويمكن أن توافينا المنية في أي وقت“.

وردا على سؤال حول إن كانت ستكون هناك ضغوطات دولية لإبقاء مصطفى صنع الله في منصبه، قال إنه ”ليس سراً ما يدور في الشارع بأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مدعوم ربما من السفارتين الأمريكية والبريطانية، لكن تعاملنا مع الدول الأجنبية يجب أن يكون معاملة الند للند“.

وحول الأسماء التي اقترحها لتولي مجلس الإدارة، قال إنها ”تمت بناء على دراسة للسير الذاتية، ورئاسة المؤسسة تكون من المنطقة الشرقية، وتقدمت أنا بمجموعة أسماء للإخوان في المنطقة الشرقية ليختاروا منها، وجميعهم من داخل القطاع ومستمرون في وظائفهم“.

يشار إلى أن وزير النفط أوصى في كتابه المرفوع لمجلس الوزراء بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، واختيار كل من: طاهر رمضان حمد القطعاني رئيسا، وكيل وزارة النفط عضوا، أحمد الجيلاني الغزال عضوا، الدوكالي رمضان الزريقي عضواً، ومحمد علي عبدالله دنقو عضوا، كما أرفق التوصية بكتاب آخر رفعه للمجلس الرئاسي.

ورشح مجلس النواب في كتاب موجه لوزير النفط موقع من 40 عضواً من البرلمان، ”خير الله صالح عبدالسلام“ لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة.