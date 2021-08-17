اقتصاد

إيكيا تبدأ بيع طاقة متجددة للأسر في السويد
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2021 13:15 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2021 13:45 GMT

إيكيا تبدأ بيع طاقة متجددة للأسر في السويد

تشرع إيكيا أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم ببيع الطاقة المتجددة، وستكون البداية في السوق المحلية بالسويد في سبتمبر/ أيلول. وقالت إنجكا جروب المالكة لمعظم

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المصدر: رويترز

تشرع إيكيا أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم ببيع الطاقة المتجددة، وستكون البداية في السوق المحلية بالسويد في سبتمبر/ أيلول.

وقالت إنجكا جروب المالكة لمعظم متاجر إيكيا حول العالم، إنه يمكن للأسر شراء طاقة متجددة بسعر في متناول اليد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتتبع الاستخدام من خلال تطبيق.

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وقالت سفيا سولار شريكة إنجكا التي تنتج ألواحا شمسية لإيكيا، إنها ستشتري الكهرباء من بورصة نورد بول، وهي بورصة للطاقة في شمال أوروبا تعيد بيعها دون رسم أضافي. وتسدد الأسر رسوما شهرية ثابتة بالإضافة إلى سعر متغير.

وذكرت إيكيا التي تبيع ألواحا شمسية في 11 سوقا، أن المشترين يمكنهم تتبع إنتاجهم من الكهرباء من على التطبق وبيع الكهرباء الفائضة.

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