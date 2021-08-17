إيكيا تبدأ بيع طاقة متجددة للأسر في السويد

تشرع إيكيا أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم ببيع الطاقة المتجددة، وستكون البداية في السوق المحلية بالسويد في سبتمبر/ أيلول.

وقالت إنجكا جروب المالكة لمعظم متاجر إيكيا حول العالم، إنه يمكن للأسر شراء طاقة متجددة بسعر في متناول اليد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتتبع الاستخدام من خلال تطبيق.

وقالت سفيا سولار شريكة إنجكا التي تنتج ألواحا شمسية لإيكيا، إنها ستشتري الكهرباء من بورصة نورد بول، وهي بورصة للطاقة في شمال أوروبا تعيد بيعها دون رسم أضافي. وتسدد الأسر رسوما شهرية ثابتة بالإضافة إلى سعر متغير.

وذكرت إيكيا التي تبيع ألواحا شمسية في 11 سوقا، أن المشترين يمكنهم تتبع إنتاجهم من الكهرباء من على التطبق وبيع الكهرباء الفائضة.