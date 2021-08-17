تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من تنامي الإصابات بسلالة دلتا

تراجعت أسعار النفط ،الثلاثاء، متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا.

وهبط خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ0703 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ 69.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ما يعادل 0.8% إلى 66.77 دولار للبرميل بعدما سجل 67.66 دولار في وقت سابق، والاثنين، تراجع برنت 1.5 في المئة والخام الأمريكي 1.7% .

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى الـ12 من سبتمبر/ أيلول والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى، بينما توقعت السلطات في أستراليا زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل.

وتعافت الأسعار بالتعاملات المبكرة في آسيا بعدما قالت أربعة مصادر إن مجموعة ”أوبك+“، يعتقدون بأن أسواق النفط ليست بحاجة لضخ مزيد من النفط خلافا للذي يخططون لضخه في الأشهر المقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.

ويوم الاثنين، هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% متراجعة للجلسة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ إنتاجية التكرير والنشاط الاقتصادي في الصين في مؤشر على أن التفشي الجديد لكوفيد-19 ينال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونزل خام برنت 90 سنتا أو ما يعادل 1.3% إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:49 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 97 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 67.47 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل كبير في يوليو/ تموز، على عكس التوقعات، إذ عطل تفش جديد لكوفيد-19، وموجة من الفيضانات النشاط التجاري.