وزير النفط الليبي: اختلاف النواب على الموازنة يهدد معدل إنتاج الخام

حذر وزير النفط الليبي، محمد عون، من أن بلاده قد لا تستطيع الحفاظ على معدل إنتاجها الحالي من النفط إذا لم يتغلب مجلس النواب على نزاع داخلي طويل، وتمرير أول ميزانية وطنية منذ حوالي سبع سنوات.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية عن عون قوله، في مقابلة معها، إن ”ليبيا تنتج الآن حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، وتهدف لرفع ذلك إلى 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021“.

وأوضح أن ”ذلك يعتمد على موافقة البرلمان الليبي على تعديلات خطة الإنفاق لعام 2021، التي لا يزال النواب مختلفين عليها منذ أربعة أشهر أو أكثر“.

ويُعتبر محمد عون أول وزير نفط ليبي منذ سنوات، وجاء تعيينه في إطار حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد وقف القتال بين الإدارات المتصارعة، لتحل محل إدارتين متصارعتين منذ 2014.

وكان إنتاج النفط الليبي توقف تقريبًا خلال العام الماضي، عندما منعت قوات مسلحة تصديره، لكنه عاد واستؤنف ليصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله قال، في تصريحات بنيسان/أبريل الماضي، إن المؤسسة رفعت التجميد عن عوائد النفط، بناءً على طلب حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وبين صنع الله أن “خسائر قطاع النفط بلغت أكثر من 200 مليار دولار؛ بسبب الإقفالات السابقة، غير الخسائر الفنية في الخزانات والأنابيب وغير ذلك من مرافق البنية التحتية“.

يشار إلى أن مؤسسة النفط فرضت التجميد على عوائد النفط قبل عام، إثر خلافات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي حول أوجه صرفها، والتي كان جزء منها يذهب للصرف على الميليشيات، واستجابة لمطالب القبائل التي أغلقت حقول النفط، وريثما تشكل الحكومة الجديدة.

ويشكل النفط في ليبيا نحو 94% من موارد البلاد، التي اكتشف فيها للمرة الأولى عام 1958، وبدأ إنتاجه رسمياً عام 1961.

ومنذ عام 2011 تأثرت أعمال الإنتاج والتصدير، وخرجت معظم الشركات النفطية الأجنبية العاملة في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والصيانة.