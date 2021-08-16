"بلومبرغ": أرامكو في محادثات متقدمة بشأن صفقة تصل إلى 25 مليار دولار مع "ريلاينس"

ذكرت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، اليوم الاثنين، أن شركة أرامكو النفطية السعودية تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20% تقريبا في أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة لشركة ”ريلاينس إنداستريز“ الهندية، مقابل أسهم في أرامكو بما بين 20 و25 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت ”ريلاينس“ 20 % من حصتها في أنشطة لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار إلى أرامكو عام 2019، لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار الخام والطلب عليه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وفي أواخر يونيو حزيران، قال رئيس مجلس إدارة ريلاينس الملياردير موكيش أمباني إن الشركة تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع أرامكو هذا العام، وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل.

ولم ترد أرامكو على طلب من رويترز للتعليق، بينما رفضت ريلاينس التعليق.

وارتفعت أسهم ريلاينس 2.3 % إلى 2194.15 روبية.

وفي التاسع من أغسطس/آب الجاري، أعلن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ“أرامكو“ ، أن الشركة تستكشف المزيد من الصفقات المحتملة لعرضها على المستثمرين.

وجاء إعلان ”أرامكو“، بعد أن أغلقت الشركة، صفقة بنية تحتية حجمها 12.4 مليار دولار، لشبكة خطوط أنابيب النفط الخاصة بها، في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي حزيران/ يونيو، نقلت وكالة ”رويترز“ عن 3 مصادر وصفتها بـ“المطلعة“ قولها إن ”أرامكو تواصلت مع بنوك للتقدم بعروض للاضطلاع بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خطوطها لأنابيب الغاز“.

وذكر أحد المصادر أن ”بيع حصة أنابيب الغاز سيكون مماثلا لصفقة خطوط أنابيب النفط“.

وأعلنت ”أرامكو“ السعودية، الأحد، أن أرباحها في الربع الثاني لعام 2021 تضاعفت نحو أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب.

وقالت الشركة، في بيان نشرته سوق المال السعودية ”تداول“ على موقعها، إن ”أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ6.6 مليار دولار في الربع نفسه من 2020“.

وفي 17 يونيو/تموز 2021، نجحت ”أرامكو“ السعودية في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأمريكي إلى كبار المستثمرين المؤسسين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).