الجيش اللبناني يداهم محطات وقود و"المركزي" يتمسك برفع الدعم

داهم الجيش اللبناني، اليوم السبت، محطات وقود وسط نقص حاد في المحروقات، فيما تمسك حاكم مصرف لبنان المركزي برفضه إعادة الدعم لاستيراد المحروقات رغم اشتداد الأزمة، التي حملت أحد المستشفيات الكبرى على التحذير من ”كارثة وشيكة“.

وأعلن مصرف لبنان، منذُ يوم الخميس الماضي، بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة وفق سعر الصرف في السوق السوداء، الذي يتجاوز 20 ألفًا، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات، ما يعني رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم السبت، خلال مقابلة مع إذاعة ”لبنان الحر“ المحلية: ”لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي“، وهو نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة لدى المصرف المركزي مقابل ودائعها بالعملة الأجنبية، ويمنع القانون المسّ بها.

وبعدما كان الاحتياط الإلزامي يتجاوز الـ30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذُ العام 2019، قدّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بنحو 14 مليار دولار، إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية.

ومنذُ يوم الأربعاء الماضي، أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ دفع اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليًا رفع السلطات الدعم عن استيراد هذه المواد الحيوية، ما سينعكس ارتفاعاً قياسياً في أسعارها.

وبسبب أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا.

ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير؛ جراء شراء المازوت من السوق السوداء.

كارثة وشيكة

واليوم السبت، حذّر مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت من ”كارثة وشيكة“، مشيرا إلى أنه سيضطر إلى ”الإغلاق القسري اعتبارا من صباح الإثنين نتيجة انقطاع الوقود“.

وأكد في بيان أنه ”سيموت على الفور 40 مريضًا بالغًا و15 طفلاً يعيشون على أجهزة التنفس، وأن 180 شخصًا يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى، وسيموت المئات من مرضى السرطان، البالغون منهم والأطفال، في الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب“.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، واستنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها.

ويُعاني البلد منذُ أسابيع طويلة من نقص في المحروقات ينعكس سلبًا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وأثار قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب اللبنانيين، الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجا، باعتبار أن هذا القرار من شأنه أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300%.

ورد سلامة على الانتقادات السياسية لقرار رفع الدعم، مؤكدًا أن ”جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار“، ودعاهم ”بدل القيام بهذه المسرحية“ إلى تشريع قانون ”يموّل الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي“.

تدخل الجيش

وتشكلت صفوف انتظار طويلة جدا أمام محطات الوقود، فيما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج الوقود في بعض المناطق، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأعلن الجيش أنه باشر ”عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين“.

وأفاد بـ“مصادرة 25500 لتر من مادة البنزين المخزنة في إحدى المحطات في بلدة بوارج و53 ألف لتر من محطة في ضهر البيدر“، مشيرًا إلى ”توزع 57 ألف لتر من مادة المازوت، التي تمت مصادرتها من محطة في بلدة لالا، البقاع الغربي، على المولدات والمشاريع الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية“.

ونشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صورا يظهر فيها جنود يوزعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.

وكان الجيش أكد في بيان أن وحداته ”ستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، على أن يُصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أيضًا أنها ”لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن“، مؤكدة أن ”بعض محطات المحروقات تقوم باحتكار المواد وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدة“.

وأوضحت أنها ”ستقوم بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات“، محذرة من أنه ”إن تم التأكد من أن مخزون المحطات كافٍ وقابل للتوزيع، سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة“.

تهريب إلى سوريا

وانتقد سلامة مستوردي وموزعي الوقود، في وقت يربط مسؤولون الأزمة الراهنة بعاملين رئيسيين، هما مبادرة تجار وأصحاب المحطات إلى تخزين الوقود بانتظار رفع الأسعار، وتنامي التهريب إلى سوريا المجاورة.

وأشار سلامة إلى أنه ”من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء“.

وأكد أن ”التجار هم المسؤولون عن صرف البضائع بشكل غير منطقي“، مضيفًا: ”كنا نتوقع أن نستعمل الـ820 مليون دولار لـ3 أشهر لا لشهر واحد فقط“.

وتنتقد جهات سياسية بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة الموجود في منصبه منذ العام 1993، باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلًا إن المصرف المركزي ”موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال“.

وفتح القضاء اللبناني، في شهر نيسان/أبريل الماضي، تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.