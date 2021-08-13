مديرية النفط اللبنانية: يجب توريد الوقود المخزن بسعر الشراء الأصلي

قالت المديرية العامة للنفط في لبنان، اليوم الجمعة، إنه يجب على المستوردين والمنشآت النفطية توريد الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بسعر الصرف الأصلي البالغ 3900 ليرة للدولار، بينما ينتظرون تحديد سعر جديد للواردات.

جاء ذلك بعد أن أنهى مصرف لبنان المركزي فعليًا دعم استيراد الوقود، عبر قوله إنه سيبدأ في تقديم خطوط ائتمان بسعر السوق فحسب لليرة اللبنانية.

وقالت المديرية في بيان اليوم: ”تهيب المديرية العامة للنفط بالجميع تحمل مسؤولياته لجهة تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات“.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان برئاسة حسان دياب، أعلنت أمس الخميس، رفضها قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، الذي أثار احتجاجات بعدة مناطق.

وطلب دياب من وزير المالية إبلاغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بأن قراره رفع الدعم عن الوقود مخالف للقانون الصادر عن البرلمان، ومخالف لسياسة الحكومة.

وترأس دياب اجتماعًا وزاريًا مصغرًا عقد بشكل طارئ بعد ظهر أمس لبحث قرار حاكم المصرف المركزي.

وقال وزير الصناعة عماد حب الله في مؤتمر صحفي إن الاجتماع خلص إلى ضرورة استمرار دعم استيراد المحروقات والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية للأسر الأشد فقرًا موضع التنفيذ.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون استدعى سلامة بعد ساعات من إعلان قرار المصرف بإنهاء دعم استيراد الوقود، وحذرت الرئاسة من التداعيات ”الخطيرة“ لهذا القرار.

من جانبها، رفضت كتلة حزب الله البرلمانية قرار حاكم المصرف المركزي، وقالت إنه يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة.

ودعا نواب الكتلة في بيان أمس بعد اجتماعهم الأسبوعي إلى توزيع بطاقات نقدية مدفوعة مسبقًا على الفقراء قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه، وكان البرلمان قد وافق على تلك البطاقات في حزيران/يونيو الماضي.

بدوره، دافع المصرف المركزي أمس عن قراره، وقال في بيان إنه يجب الانتقال من سياسة دعم السلع التي يستفيد منها المحتكرون إلى دعم المواطنين مباشرة.

وأضاف أنه دفع 800 مليون دولار خلال تموز/يوليو الماضي لدعم المحروقات، وأن المواد لا تزال رغم ذلك مفقودة، مشيرًا إلى أنه أكد للحكومة مرارًا عدم إمكانية المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية.