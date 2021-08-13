النفط يواصل خسائره مع إبطاء دلتا لتعافي الطلب

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الجمعة، بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة إذ أجبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ”كوفيد-19“ في أنحاء العالم الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل.

ونزل خام برنت 58 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 70.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط 13 سنتا في الجلسة السابقة.

وتراجع الخام الأمريكي 65 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 68.44 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2 بالمئة أمس الخميس.

ولم يطرأ تغيير يُذكر تقريبا على الخامين القياسيين هذا الأسبوع.

وقال ”جيفري هالي“ كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: ”التغيير العكسي المفاجئ من جانب وكالة الطاقة الدولية هز الأعصاب وكبح صعود النفط، ليوضح حقيقة الأثر الناجم عن السلالة دلتا“.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، إن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبا في تموز/ يوليو، وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وخفضت بنوك أيضا توقعاتها للطلب في الأمد القريب.

وقال ”جيه.بي.إم“ لأبحاث السلع الأولية: ”نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميا فحسب في آب/ أغسطس، ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميا في أيلول/ سبتمبر، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يوميا في تموز/ يوليو“.

وعلى نحو مماثل، خفض جولدمان ساكس تقديره لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في الأمد القصير إذ يتجه الطلب للانخفاض في آب/ أغسطس وأيلول/سبتمبر.

وفي تناقض واضح، تمسكت أوبك أمس الخميس بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميا هذا العام وتحقيق المزيد من النمو في 2022، على الرغم من القلق المتزايد حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وفي تقريرها الشهري، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للإمدادات العام القادم من المنتجين الآخرين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأمريكي، مما قد يعرقل جهود المنظمة ومنتجين حلفاء، المجموعة المعروفة بأوبك+، لتحقيق توازن في السوق.