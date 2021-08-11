تسرّب نفطي كبير في البحر الأسود قرب مدينة جنوب روسيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تسرّب أكثر من 100 طن من النفط إلى مياه البحر الأسود، قرب ميناء مدينة نوفوروسيسك الساحلية جنوب روسيا، وفق ما أفاد الصندوق العالمي للطبيعة، اليوم الأربعاء.

وحصل التسرّب، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أثناء تحميل الناقلة ”مينيرفا سيمفوني“ التي ترفع العلم اليوناني.

وأفادت شركة ”خط أنابيب بحر قزوين“ التي تتولى توفير نقل النفط من بحر قزوين إلى نوفوروسيسك وتسيطر على المحطة، عن تسرّب نحو 12 مترًا مكعبًا من النفط على مساحة 200 متر مربع.

وقالت الشركة المملوكة من عملاق النفط الروسي روسنفت، ومجموعة شيفرون الأمريكية، وشركة إيني الإيطالية، إن ”الوضع عاد إلى طبيعته“، صباح الأحد، موضحة أن التسرّب لا يهدد السكان أو البيئة المحلية.

لكن الصندوق العالمي للطبيعة أكد، اليوم الأربعاء، في بيان نشره عبر ”فيسبوك“ أن التسرّب أكبر بكثير وقد يلحق ضررًا كبيرًا بالبيئة.

وأوضح أن جهاز الرصد التابع له سجل انتشار بقعة النفط على مساحة 94 كيلومترًا مربعًا، ما يعني أن ”100 طن على الأقل من النفط وربما أكثر“ قد تسرّبت إلى البحر الأسود.

وحذّر الصندوق من مخاطر ”متزايدة“ ذات تأثير سلبي على الحيوانات البحرية.

وأفاد معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أنه يرصد التلوث، لافتًا إلى أن صورًا عبر الأقمار الاصطناعية تبيّن أن بقعة النفط انتشرت على مساحة نحو 80 كيلومترًا مربعًا.

وأمرت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، قيادة الهيئة الفدرالية المعنية بالرقابة على الطبيعة بمتابعة هذا الموضوع عن كثب، وتحديد حجم التسرب.

وتعد مدينة نوفوروسيسك من المراكز الصناعية الكبيرة في الجنوب الروسي، حيث تعد المركز الرئيس لإنتاج الأسمنت، كما توجد فيها مصانع بناء الماكينات، وصيانة السفن، ومصانع الأجهزة الكهربائية، والراديو، إضافة لذلك توجد فيها مصانع لإنتاج مواد البناء، ومصانع المواد الغذائية، والجعة، وتعليب الأسماك.. وغيرها.

وفي سياق متصل، اكتملت مؤخرًا عملية تدشين خط أنبوب غاز جنوب القوقاز، الذي يعد أحد العناصر الـ4 لممر الغاز الجنوبي لنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر أراضي جورجيا وتركيا.

وبحسب وكالة أنباء أذرتاج الأذربيجانية، فقد استُكملت عملية نقل تشغيل خط أنبوب جنوب القوقاز من شركة بي بي إكسبلوريشن شاه دنيز ليميتد، إلى شركة سوكار ميدستريم أوبيرايشنز ليميتد.