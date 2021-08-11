بدء تشغيل خط أنابيب من مرفق التصدير بعمليات الخفجي إلى الكويت

أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج، يوم الأربعاء، بدء التشغيل الفعلي لخط أنابيب من مرفق التصدير بعمليات الخفجي في المنطقة المقسومة مع السعودية إلى الكويت.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ إنه ”بُدئ التشغيل الفعلي لأول خط أنابيب بري وبحري بطول 100 كم لنقل الغاز الخفيف من مرفق التصدير بعمليات الخفجي المشتركة إلى الكويت عن طريق الربط مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت التي تقوم بتغذية محطة الزور للطاقة“.

وأوضحت أن ”الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب نقل الغاز تصل إلى 24 مليون قدم مكعب من الغاز الخفيف، ما يعزز من إمكانات دولة الكويت في الاستفادة من موارد الغاز المتاحة“.

وأكدت الشركة الكويتية لنفط الخليج أن ”هذا الخط سيسهم في الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، في إنتاج وتوليد الطاقة ويخفض تكاليف استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي، لاسيما في أوقات الذروة“.

وأشارت إلى أن ”الإنجاز الكبير الذي جاء كمحصلة للتعاون والتفاهم المتبادل مع الشريك في منطقة عمليات الخفجي المشتركة، شركة أرامكو لأعمال الخليج أثمر بإنجاز أحد أهم المشاريع الإستراتيجية ذات المردود الاقتصادي والبيئي، والذي يواكب الطلب المتنامي محليا وعالميا على الغاز الطبيعي“.

وبينت أن هذا التعاون ”يشكل إضافة إيجابية في سجل العلاقات الأخوية والتاريخية المضيئة بين كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وسيكون دافعا لمزيد من الإنجازات التي ستعود بالخير والرخاء على البلدين الشقيقين“.

وأسست الشركة الكويتية لنفط الخليج العام 2002، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لتكون مسؤولة عن حصة الكويت في حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، بدلا عن شركة الزيت العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.

وتقوم الشركة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحرية من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).

ووقع في 2019، اتفاق بين السعودية والكويت أنهى نزاعا حول المنطقة المحايدة (الخفجي)، المعروفة أيضا بالمقسومة، والتي يتشاركها البلدان.

وأغلق البلدان العضوان في منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك”، حقل الخفجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لأسباب بيئية، ثم تم إغلاق حقل الوفرة في أيار/مايو 2015، بسبب عقبات تشغيلية.