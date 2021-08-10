انخفاض إمدادات الغاز الإيراني للمنطقتين الوسطى والجنوبية في العراق

قالت وزارة الكهرباء العراقية إن إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقة الوسطى انخفضت من 30 مليون إلى 20 مليون متر مكعب يوميا، في حين هبطت الإمدادات إلى المنطقة الجنوبية من 17 مليون إلى خمسة ملايين متر مكعب يوميا.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن الانخفاض في إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى أن فقدان المنظومة الوطنية للكهرباء حوالي 2600 ميغاوات.

وأشارت الوزارة العراقية إلى أنها تجري ”تنسيقا عاليا وكبيرا مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من هذا الغاز حتى لا يؤثر على إدامة زخم الإنتاج“.

وفي شهر حزيران/يوليو الماضي، قالت السلطات العراقية، إن إيران رفعت صادراتها من الغاز إلى 30 مليون متر مكعب، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، آنذاك، إن ”الجانب الإيراني قام خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة معدلات ضخ الغاز باتجاه العراق لتصل إلى 30 مليون متر مكعب قياسي يوميا، بعد أن انخفضت إلى 17 مليون متر يوميا“.

وأوضح المسؤول العراقي، أن الزيادة ”أسهمت بتشغيل الوحدات التوليدية في محطات المنصورية والصدر وبسماية، لإنتاج الطاقة الكهربائية“.

وأشار العبادي إلى أن تلك ”الزيادة رفعت معدلات إنتاج الطاقة إلى 22 ألفا و100 ميغاواط، ما انعكس إيجابا على مستويات زيادة ساعات التشغيل في بغداد والمحافظات“.

وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفق مسؤولين في القطاع.

ويحتج العراقيون منذ سنوات، على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.

وأواخر العام الماضي، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان العراقي، إلى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، دون تحسن يذكر في الخدمة.

وترى بغداد أن استمرار العقوبات الأميركية على إيران في ظل عدم قدرتها على سداد الديون المتوجبة عليها لطهران والبالغة نحو 6 مليارات دولار، وتعتبر قيمة استيراد الغاز لفترة جاوزت السنة، يصعب الاعتماد مستقبلا على الغاز الإيراني، كون رفع العقوبات عن طهران يحتاج فترة طويلة، ما يسبب إحراجا كبيرا للدولة العراقية في إدارة ملفات اقتصادية مهمة تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية.