وزير النفط العراقي: نخطط لزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، إن العراق ”يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يوميا“ بنهاية عام 2027.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن ”الدول المنتجة وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية أعادت النظر بخططها وحساباتها“.

وقال جهاد: ”الزيادات أصبحت محسوبة بحسب المتغيرات وتطورات السوق النفطية، ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه السوق النفطية“.

وكانت دول ”اوبك+“ قد اتفقت في وقت سابق على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا، وكذلك حصة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا.

وأضافت أن ”أوبك+ اتفقت أيضا على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من آب، كما وافقت على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من أيار 2022“.