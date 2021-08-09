"أرامكو" تستكشف صفقات جديدة لعرضها على المستثمرين

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ“أرامكو“ السعودية، الإثنين، إن الشركة تستكشف المزيد من الصفقات المحتملة لعرضها على المستثمرين.

جاء ذلك، بعد أن أغلقت الشركة، صفقة بنية تحتية حجمها 12.4 مليار دولار، لشبكة خطوط أنابيب النفط الخاصة بها، في حزيران/ يونيو الماضي.

ونوّه الناصر، في مؤتمر هاتفي مع محللين، إلى أن ”أرامكو تفحص صفقات أخرى محتملة، وتجري مفاوضات بشأنها حاليا“.

وفي حزيران/ يونيو، نقلت وكالة ”رويترز“، عن 3 مصادر وصفتها بـ“المطلعة“، قولها إن ”أرامكو تواصلت مع بنوك للتقدم بعروض للاضطلاع بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خطوطها لأنابيب الغاز“.

وذكر أحد المصادر، أن ”بيع حصة أنابيب الغاز سيكون مماثلا لصفقة خطوط أنابيب النفط“.

وأعلنت ”أرامكو“ السعودية، الأحد، أن أرباحها في الربع الثاني لعام 2021 تضاعفت نحو أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب.

وقالت الشركة في بيان نشرته سوق المال السعودية ”تداول“ على موقعها، إن ”أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ6.6 مليار دولار في الربع نفسه من 2020“.

وفي 17 يونيو/تموز 2021، نجحت ”أرامكو“ السعودية في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالدولار الأمريكي إلى كبار المستثمرين المؤسسين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال رئيس الشركة المهندس أمين الناصر، إن ذلك النجاح، يعد الأكبر في تاريخ إصدار صكوك بالدولار للشركات في العالم، حيث تجاوز الاكتتاب في الإصدار 20 ضعفا من الطلب الأولي.

وأشار إلى أن ذلك النجاح يعكس الثقة الكبرى لمستثمري أسواق المال العالمية في قدرات أرامكو السعودية واستراتيجياتها المستقبلية، وفي صناعة الطاقة في المملكة وقوة القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام.

وأوضح الناصر أن ذلك النجاح يعكس رصيد الثقة الكبير والمركز المالي القوي لشركة ”أرامكو“ السعودية، وما تتمتع به من أداء وانضباط ومرونة وتميز تشغيلي.

يذكر أن الإصدار يتكون من 3 شرائح من الصكوك الرئيسة غير المضمونة الصادرة في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي أنشأته أرامكو السعودية حديثا، مع العوائد التي تم جمعها للأغراض العامة للشركة.

وتضمنت الشرائح الثلاث ما يلي، صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2024، بمعدل ربح 0.946%، وصكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2026، بمعدل ربح 1.602%، وصكوك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، مستحقة في عام 2031، بمعدل ربح 2.694%.