التلفزيون السعودي: "أرامكو" تصلح عطلا فنيا بمحطة توزيع المنتجات البترولية في القصيم

نقل تلفزيون ”الإخبارية“ السعودي عن شركة النفط السعودية العملاقة ”أرامكو“ قولها، يوم السبت، إن الشركة تعمل على إصلاح عطل فني في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم.

ولم ترد معلومات أخرى عن سبب العطل، أو ما إذا كان هناك أي تأثير على سلسلة الإمداد.‎