ارتفاع أسعار النفط مع مخاوف من أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، لكنها لا تزال في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس/ آذار، حيث تثير قيود السفر التي تهدف لوقف انتشار السلالة المتحورة دلتا مخاوف إزاء الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا إلى 71.76 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا إلى 69.54 دولار للبرميل، لكن العقود الآجلة للخامين منخفضة 6% هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها منذ مارس/ آذار.

وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات، وفرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية، مما يهدد الطلب على الوقود.

وقال ”إيه.إن.زد“ في تقرير: ”أوصت 46 مدينة على الأقل بتجنب السفر وعلقت السلطات رحلات جوية وأوقفت حركة النقل العام. وقد يؤثر هذا في الطلب على النفط مع اقترابه من نهاية موسم السفر خلال فصل الصيف“.

وعكست أسعار النفط الخام مسارها بعد انتعاش مبكر، الثلاثاء الفائت، إذ تسببت المخاوف بشأن قيود فيروس كورونا مصحوبة بتباطؤ أنشطة المصانع في أسواق رئيسة بالضغط على المعنويات.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 72.63 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:45 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المئة إلى 71.10 دولار، وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد على ثلاثة في المئة، الإثنين الفائت.

وسلط محللو ”إيه.إن.زد“ الضوء على ارتفاع جديد للمخاطر الاقتصادية على الصين، وهي مستهلك كبير للنفط، من جائحة فيروس كورونا، حيث إن ”حالات الإصابة بالسلالة شديدة العدوى دلتا ظهرت في 14 من 32 إقليما. وقد يؤدي ذلك إلى استحداث قيود أخرى على الحركة“، كما أشاروا _أيضا_ إلى تباطؤ أنشطة الصناعات التحويلية كمبعث قلق رئيس، للصين والولايات المتحدة.