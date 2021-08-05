صحيفة بريطانية تكشف كيف أفشل طاقم "أسفلت برنسيس" محاولة الخطف الإيرانية‎

كشفت مصادر حكومية بريطانية أن طاقم سفينة ”أسفلت برينسِس“ تعمد تخريب محركاتها لإعاقة فرقة الاختطاف الإيرانية عن قيادتها نحو البر الإيراني القريب.

ونقلت صحيفة“ ذا تايمز“ اللندنية عن مصادر حكومية، اليوم الخميس، أن عناصر الفرقة الإيرانية المسلحة المكلفة باختطاف ”أسفلت برينسِس“ هربوا من السفينة بعد وصول سفن حربية أمريكية وعمانية لإنقاذها.

وقدمت سلطنة عمان أول تأكيد رسمي، الأربعاء، بأن الناقلة ”أسفلت برينسيس“، تعرضت لحادث خطف في بحر العرب، بعد أن ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية ،في وقت سابق، أن الواقعة انتهت.

ونسبت الصحيفة، إلى المصادر الحكومية البريطانية، أن ”مسلحين إيرانيين اقتحموا السفينة وحاولوا أخذها إلى إيران لكن الطاقم عطّل المحركات، لذا ظهرت وهي تتمايل في الماء“.

وأكدت السلطات البريطانية أن السفينة باتت آمنة، وأن الطاقم غادر السفينة دون إصابات.

وبدورها أفادت شركة ”آرغوس ميديا“، بأنها استمعت إلى تسجيل للاتصالات بين السفينة وخفر السواحل الإماراتي، إذ تم تأكيد وجود ”خمسة إلى ستة إيرانيين“ على متن السفينة.

لكن بيانا عسكريا إيرانيا نفى التقارير التي تحدثت عن حوادث بحرية وعمليات اختطاف في منطقة الخليج، ووصفها بأنها ”نوع من الحرب النفسية وتمهيد لنوبات جديدة من المغامرات“.

وجاء حادث السفينة ”أسفلت برينسِس“ بعد خمسة أيام على هجوم استهدف ناقلة النفط ”ميرسر ستريت“ قبالة سواحل عُمان؛ ما أسفر عن سقوط قتيلين. وحمّلت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا مسؤولية الهجوم لإيران، فيما نفت طهران مسؤوليتها.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن الأربعاء، أن المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة اتجاه السفينة الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“ في بحر العرب، الجمعة الماضي، هو ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

وقال غانتس في إحاطة سياسية مشتركة مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إن ”سعيد أراغني _الذي كشف عن اسمه هنا للمرة الأولى_ هو المسؤول الرئيس عن نظام الطائرات دون طيار التابع للحرس الثوري، وهو الذي قاد تنفيذ الهجوم على السفينة في بحر العرب“.

وأضاف غانتس، أن ”أراغني، هو رئيس قسم قيادة الطائرات دون طيار في الحرس الثوري الإيراني“.