أسعار النفط تهبط ضمن مسار تحقيق مكسب أسبوعي كبير

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر سبتمبر / أيلول، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0506 بتوقيت جرينتش، عقب أن قفزت 1.75 بالمئة أمس الخميس.

كما تراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر تشرين الأول 48 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.62 دولار للبرميل.

وكذلك هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص بذلك مكسبا حققته يوم أمس الخميس بواقع 1.7 بالمئة.

وقالت مارجريت يانج، الاستراتيجية لدى ديلي إف.إكس، ومقرها في سنغافورة، إنه ”تراجعت أسعار النفط قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي، إذ تراود المستثمرين مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف“.

كما يتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو اثنين بالمئة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت يانج: ”هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أمريكي أضعف وأرباح قوية للشركات الأمريكية. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلاله على آفاق الطلب“.

وأعلنت شركتا التكرير الأمريكيتان فاليرو إنرجي وبي.بي.إف إنرجي عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين.

وارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2020، وعاد خام برنت ليتجاوز 75 دولارا للبرميل.

وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 37 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 75.11 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.5% مسجلة 72.78 دولار للبرميل.

وتجاوز برنت 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في حزيران/يونيو.