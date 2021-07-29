اقتصاد

النفط يرتفع بفضل انخفاض المخزونات وبرنت يتجاوز 75 دولارا
تاريخ النشر: 29 يوليو 2021 7:55 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2021 10:05 GMT

النفط يرتفع بفضل انخفاض المخزونات وبرنت يتجاوز 75 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2020، وعاد

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المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2020، وعاد خام برنت ليتجاوز 75 دولارا للبرميل.

وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 37 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 75.11 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.5% مسجلة 72.78 دولار للبرميل.

وتجاوز برنت 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في حزيران/يونيو، لكنه تراجع بشدة هذا الشهر بفعل مخاوف من الانتشار السريع لسلالة دلتا واتفاق كبار منتجي أوبك على زيادة المعروض.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الخميس: ”تشير الانخفاضات (في مخزونات النفط) إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بسلالة دلتا من كوفيد-19 ليس له تأثير يذكر على التنقل“.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 تموز/يوليو، بفضل انخفاض الواردات وتراجع الإنتاج الأسبوعي.

كما انخفضت مخزونات البنزين لتصل إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الجائحة.

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