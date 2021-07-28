أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزون الوقود الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما عزز التكهنات بأن الطلب سيتجاوز نمو المعروض حتى في ظل تنامي إصابات كوفيد-19.

وفي الساعة 0641 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 38 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 74.86 دولار للبرميل، بعد أن فقدت سنتين أمس الثلاثاء في أول انخفاض لها خلال ستة أيام.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6% مسجلة 72.07 دولار للبرميل، بعد هبوطها 0.4% أمس الثلاثاء.

وقالت المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة، مارغريت يانغ، إن ”أسعار النفط تركب موجة تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض مخزونات الخام وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي“.

وأضافت: ”لكن زخم الصعود يبدو ضعيفا وسط المخاوف المتعلقة بالفيروس وإغلاقات في أنحاء من العالم“.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 تموز/يوليو، وفقا لمصدرين بالسوق طلبا عدم كشف هويتهما.

في المقابل، توقع المحللون تراجع مخزون الخام 2.9 مليون برميل، إثر زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ أيار/مايو الماضي.

ويوم الثلاثاء، استقرت أسعار النفط مع مراهنة المستثمرين على أن شح المعروض وتنامي معدلات التطعيم، سيخففان من تأثر الطلب بارتفاع إصابات ”كوفيد-19“ في أنحاء العالم.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة سنتا واحدا إلى 74.51 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات بما يعادل 0.1% إلى 71.83 دولار للبرميل.

وتماسك كلا خامي القياس حتى بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات من السفر إلى إسبانيا والبرتغال بسبب تنامي إصابات ”كوفيد-19“.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن قيود السفر الأوسع نطاقا لن تُرفع بسبب السلالة ”دلتا“ السريعة الانتشار وزيادة الإصابات المحلية.

وقال المحللون لدى شركة ”يو.بي.إس“ في مذكرة بحثية: ”في ضوء نمو الطلب الذي من المرجح أن يتجاوز نمو المعروض في المدى القريب، نتوقع شحا نفطيا على مدار الصيف، وهو ما سيعزز الأسعار“.

وفي مؤشر إيجابي للطلب على الوقود، سجلت بريطانيا يوم الاثنين، أدنى إجمالي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا منذ الـ4 من شهر يوليو/تموز الجاري، ما يشير إلى أن تنامي الإصابات في الآونة الأخيرة قد تجاوز ذروته.

وهبطت أسعار النفط، الاثنين، قرابة دولار واحد، إذ بددت المخاوف بشأن الطلب الناجمة عن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وكذلك سيول في الصين، أثر التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام.