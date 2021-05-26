إسرائيل تقرر إدخال الوقود لغزة بشكل استثنائي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية قررت، اليوم الأربعاء، إمداد قطاع غزة بالوقود، وبشكل استثنائي.

وذكر موقع ”والا“ العبري أنه تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، على إمداد استثنائي بالوقود لقطاع غزة، حيث من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس الضخ.

وقال الموقع العبري: إن ”هذا القرار يأتي بعد أن تمت الموافقة أيضًا على زيادة مساحة الصيد في وقت سابق من هذا الأسبوع“.

وأضاف الموقع: هذا القرار يأتي بالرغم من توضيح وزير الدفاع بيني غانتس بأن الإمدادات غيـر الأساسية لقطاع غزة ستكون مشروطة بإحراز تقدم في المفاوضات من أجل عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

وكانت محطة الكهرباء في قطاع غزة أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عجزا لديها يصل لحوالي 80%، حيث تصل ساعات الوصل فقط في القطاع لحوالي 3- 4 ساعات من أصل 24 ساعة.

وتحصل الشركة الوحيدة في قطاع غزة على إمدادات الوقود من الجانب المصري بكميات قليلة، بالإضافة إلى كميات من الوقود القطري المقدم كمنحة لقطاع غزة، الذي يدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري.