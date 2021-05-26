تقرير: بايدن يمنح بوتين انتصارا بالتراجع عن فرض عقوبات على "نورد ستريم 2"

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قراره بعدم فرض عقوبات على شركة تعمل على بناء ”نورد ستريم 2″، خط الأنابيب المثير للجدل، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، واصفا قراره بأنه يهدف لحماية العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين.

ونقلت شبكة التلفزيون الإخبارية الأمريكية ”سي إن إن“ عن بايدن قوله: ”كنت معارضا لخط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2″ من البداية، ولكنه كان بالفعل قريبا من نهاية العمل به مع قيامي بتولي السلطة“.

وأضاف بايدن ”أعتقد أن المضي قدما وفرض عقوبات على المشروع سوف يكون له آثار عكسية في ما يتعلق بعلاقاتنا الأوروبية، وآمل أن نستطيع العمل حول كيفية التعامل مع الموقف انطلاقا من تلك الخطوة“.

ومن المقرر أن ينتهي العمل في خط الأنابيب المخصص لنقل الغاز ”نورد ستريم 2“ خلال صيف 2021، ويستهدف إمداد أوروبا بالغاز الروسي، ما يمنح موسكو فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وبحسب ”سي إن إن“، فإن ”الإدارة الأمريكية اختارت فرض عقوبات على كيانات أصغر مشاركة في مشروع ”نورد ستريم 2″، من بينها بعض الشركات الروسية، وأفرع أخرى تساعد في بناء خط الأنابيب“.

وقالت الشبكة ”لكن إدارة بايدن قررت في نهاية المطاف إصدار استثناء أمن قومي للشركة الرئيسية المشاركة في بناء خط ”نورد ستريم 2″، والمسجل لصالح شركة سويسرية، تابعة للشركة الأم الروسية العملاقة (غازبروم)“.

ورأت ”سي إن إن“ أن قرار الإدارة الأمريكية بالسماح للمشروع بالمضي قدما دون عوائق يشير إلى أن الإدارة وضعت الوحدة مع الحلفاء كأولوية تسبق مخاوفها من التهديد الجيوسياسي، وهو القرار الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين البيت الأبيض ونواب ديمقراطيين في الكونغرس، يعارض الكثير منهم مشروع ”نورد ستريم 2“.

وأضافت ”قرار إدارة بايدن سيكون بمثابة انتصار لبوتين، الذي يخشى كثيرون في الكونغرس من كسبه للمزيد من النفوذ على حساب أوروبا الشرقية. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار أيضا إلى إثارة غضب كييف، حيث سيسمح أنبوب الغاز لروسيا بتجاوز أوكرانيا في نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي عبر بحر البلطيق، ما يحرم كييف من عائدات مالية كبيرة“.

وتابعت ”كانت هناك مناقشات مكثفة حول القرار، خلال دراسة تقييم الموقف من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، والخطوة التي يمكن من خلالها إيقاف المشروع، رغم أن الإدارة الأمريكية قررت عدم اللجوء إلى هذا المسار، وفقا لما أكده مصدر مطلع على المشاورات“.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع آخر قوله إن اتخاذ قرار بالعمل على إيقاف المشروع لم يكن يستحق إثارة أزمات في العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا، في ظل العديد من قضايا الأمن القومي التي تعمل الدولتان سويا فيها.