بلومبيرغ: تعدين العملات المشفرة يغرق إيران في ظلام دامس

تسبب الطقس الجاف وانخفاض معدل توليد الكهرباء وزيادة أنشطة التعدين غير القانونية للعملات المشفرة في إحداث فوضى في شبكة الطاقة الكهربائية في إيران التي تعاني انقطاعا متكررا ولفترات تمتد إلى ساعات طويلة في عدد من المدن الرئيسة بالبلاد، حسب ما ذكرت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، قوله إن زيادة عدد المستخدمين الجدد بمقدار مليون مستخدم منذ العام الماضي -بسبب الزيادة في مرافق التصنيع وكذلك عمليات تعدين العملات المشفرة- أدت إلى ارتفاع الاستهلاك اليومي مقارنة بالعام الماضي.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء ”العمل“ الإيرانية أن 16% من حجم الطاقة المضاف هذا العام يعزى إلى أنشطة التعدين المرخصة ذات الصلة بالعملات المشفرة.

من ناحية أخرى، ألقى المسؤولون في البلد الشيعي باللائمة -أيضا- على انخفاض هطول الأمطار بشكل غير معتاد وبداية فصل الصيف الحار بشكل خاص في الانخفاض الكبير في مستويات المياه في السدود؛ ما أدى إلى انخفاض الإمدادات من محطات الطاقة الكهرومائية بنحو النصف منذ الـ20 من مارس الماضي، وفقا للأرقام التي نشرتها شركة تشغيل الشبكة الحكومية الإيرانية ”تافانير“.

وتجند إيران عددا كبيرا من الجواسيس لتضييق الخناق على أنشطة تعدين ”بيتكوين“ المتعطشة للطاقة، فقد اتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات صارمة أخيرا ضد القائمين على أنشطة التعدين غير المرخصة للعملات المشفرة، في مسعى منها لتخفيف الضغط على شبكة الطاقة.

ونقلت صحيفة ”خبر أون لاين“ شبه الرسمية عن حمد حسن موتيفاليزاده، الرئيس التنفيذي لشركة ”تافانير“ قوله إنه قد تم إطلاق النار على عمال أثناء محاولتهم الوصول إلى منشآت التعدين غير القانونية المشتبه فيها.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب جولة غير مسبوقة من الانقطاعات الشتوية في يناير الماضي، والتي ألقى المسؤولون باللوم فيها جزئيا على تعدين العملات المشفرة ونقص إمدادات الغاز الطبيعي.

وتأتي أزمة الطاقة في إيران في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية الكبرى ورفع العقوبات الأمريكية التي أعاقت بشدة قدرة البلاد على جذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في بنيتها التحتية المدنية.

جدير بالذكر أن انقطاع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف الجاف أمر شائع في إيران، لكن السكان في ثاني أكبر عاصمة في الشرق الأوسط يقولون إن مشكلة انقطاع الكهرباء لم تكن أبدا بهذا السوء من قبل.