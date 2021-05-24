إندلاع حريق كبير في مستودع تابع لشركة البترول الإيرانية (فيديو)

شب حريق كبير في مستودع نفايات تابع لشركة البترول الإيرانية في مدينة ”كنغان“ التابعة لمحافظة بوشهر جنوب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية مساء اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“، أن الحريق اندلع في مستودع نفايات مجمع كنغان للبتروكيماويات في محافظة بوشهر، مضيفة أن ”أسباب الحريق لم تعرف بعد ولم يتم الإعلان عن حجم الأضرار“.

پایگاه‌ خبری عصر‌جنوب با انتشار ویدیویی از وقوع آتش‌‌سوزی در انبار ضایعات شرکت پتروپالایش #کنگان خبر داده است. هنوز گزارشی از علت وقوع این آتش‌سوزی منتشر نشده است. pic.twitter.com/HaqTO6nAqk — ايران اينترنشنال (@IranIntl) May 24, 2021

ويعد مجمع كنغان لمصفاة البتروكيماويات واحدا من الشركات الكبرى في إيران ويبلغ إنتاجه السنوي 3 ملايين و500 ألف طن من المنتجات وتبلغ عائداته قرابة مليار دولار، وفقا لتقارير إيرانية.

وتأسس هذا المجمع في عام 2012، وبدأ إنتاجه بعد عامين، كما يعمل المجمع على استخلاص واستخراج السوائل الغازية للمرحلة 12 من حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر، وإنتاج الغاز والإيثان والبروبان والبوتان ومنتجات البنزين الطبيعي.

وتعد وحدة استرداد الإيثان في مصفاة كنغان للبترول، أكبر وحدة لإمداد البلاد بمنتجات البتروكيماويات.