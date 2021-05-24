اقتصاد

إندلاع حريق كبير في مستودع تابع لشركة البترول الإيرانية (فيديو)
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 17:45 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 19:15 GMT

إندلاع حريق كبير في مستودع تابع لشركة البترول الإيرانية (فيديو)

شب حريق كبير في مستودع نفايات تابع لشركة البترول الإيرانية في مدينة "كنغان" التابعة لمحافظة بوشهر جنوب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية مساء اليوم

+A -A
المصدر: إرم نيوز

شب حريق كبير في مستودع نفايات تابع لشركة البترول الإيرانية في مدينة ”كنغان“ التابعة لمحافظة بوشهر جنوب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية مساء اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“، أن الحريق اندلع في مستودع نفايات مجمع كنغان للبتروكيماويات في محافظة بوشهر، مضيفة أن ”أسباب الحريق لم تعرف بعد ولم يتم الإعلان عن حجم الأضرار“.

 

ويعد مجمع كنغان لمصفاة البتروكيماويات واحدا من الشركات الكبرى في إيران ويبلغ إنتاجه السنوي 3 ملايين و500 ألف طن من المنتجات وتبلغ عائداته قرابة مليار دولار، وفقا لتقارير إيرانية.

وتأسس هذا المجمع في عام 2012، وبدأ إنتاجه بعد عامين، كما يعمل المجمع على استخلاص واستخراج السوائل الغازية للمرحلة 12 من حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر، وإنتاج الغاز والإيثان والبروبان والبوتان ومنتجات البنزين الطبيعي.

وتعد وحدة استرداد الإيثان في مصفاة كنغان للبترول، أكبر وحدة لإمداد البلاد بمنتجات البتروكيماويات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play