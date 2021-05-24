رغم اعتراض اليونان وقبرص.. تركيا توسع عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، اليوم الإثنين، إن بلاده يمكن أن تحفر المزيد من الآبار في إطار تنقيبها عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة التي أثارت عمليات البحث والتنقيب التركية فيها خلافا مع اليونان وقبرص، العام الماضي.

وذكر دونميز أن تركيا فتحت بالفعل ثماني آبار تنقيب في المنطقة، مضيفا أنه على الرغم من وجود آثار غاز طبيعي فإنه لا يوجد اكتشاف له أهمية اقتصادية.

وأضاف في تصريحات لقناة ”إيه خبر“ التلفزيونية التركية: ”يفحص خبراؤنا البيانات بعد كل تنقيب في ضوء البيانات التي تم جمعها في السابق، ويمكن أن نقوم بعدة عمليات حفر أخرى بالقرب من الآبار التي وجدنا فيها آثارا للغاز“.

وقال: ”الوقت كفيل بكشف الأمر، لكن يحدونا الأمل، وتقديرنا هو أن هناك إمكانات“.

وتصاعدت التوترات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، وهما من دول الاتحاد الأوروبي، حول موارد الطاقة والسيادة في شرق البحر المتوسط، في أغسطس/ آب؛ عندما رافقت فرقاطات تابعة للبحرية التركية وأخرى تابعة للبحرية اليونانية سفن التنقيب.

وفي مارس/ آذار، أوفى قادة الاتحاد الأوروبي بوعد قطعوه في عام 2016 بتعزيز التجارة مع تركيا، لكنهم حذروا من فرض عقوبات عليها إذا استأنفت التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ في عام 2023 الضخ من احتياطي للغاز الطبيعي في البحر الأسود، يمثل أكبر كشف تركي إلى الآن.

وإذا كان الغاز المستخرج منه بكميات اقتصادية، فإن ذلك قد يعني انتهاء اعتماد تركيا على واردات الطاقة من روسيا وإيران وأذربيجان.