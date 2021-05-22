شركة الكهرباء بغزة تحذر من تداعيات خطيرة بسبب نقص الطاقة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، السبت، عدم إدخال أي وقود من معبر كرم أبو سالم التجاري، مشيرة إلى أن المحطة تعمل من مصادر محلية فقط.

وقالت الشركة في بيان صحفي، ”لم يتم إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد من معبر كرم أبو سالم وما زالت المحطة تعمل من خلال شحنات وقود محدودة يتم تأمينها محليا، ويتم بموجبها تشغيل مولدين اثنين بدل ثلاثة“.

وذكرت الشركة أن كمية الكهرباء المتوفرة تقدر بـ 90 ميجاوات من مختلف المصادر، لافتة إلى أن ساعات وصل التيار الكهربائي في قطاع غزة وفق هذه الكميات المتاحة بلغت من (3-4) ساعات مقابل أكثر من 16 ساعة فصل.

وأضافت ”هذا القطع يهدد بتدهور خطير محتمل لكثير من القطاعات الحيوية في غزة وخاصة بعد التداعيات والآثار غير المسبوقة التي خلفها العدوان الغاشم“.

وأوضحت الشركة أن الخطوط الرئيسية الناقلة التي ما زالت متعطلة من داخل إسرائيل، وهي خط محافظة رفح، خطوط مدينة غزة، حيث قامت طواقم الشركة بإصلاح جميع الأعطال الخاصة بتلك الخطوط من جانب قطاع غزة.

وحذرت الشركة من مغبة استمرار تعطل الخطوط وتأثير انقطاعها على مناحي الحياة كافة في قطاع غزة وخاصة قطاع الصحة بما يحتويه من أقسام حساسة وقطاع المياه وقطاع الصرف الصحي والخدمات.

ودعت الشركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل والفوري من أجل ادخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم بالكميات التي تسمح بتشغيل المحطة بكامل قدرتها، بالإضافة إلى إصلاح الخطوط الإسرائيلية المتعطلة داخل الخط الأخضر، خاصة وأن الوضع الانساني يتفاقم يوميا.