مهندس نفط سعودي عاصر إنتاج أول برميل خام يشهد تحول بلاده نحو الطاقة المتجددة

يقترب مهندس النفط السعودي المعروف، عثمان حمد الخويطر، من التسعين عامًا من عمره، بينما تشهد بلاده الغنية بالنفط، تحولًا متسارعًا نحو مصادر جديدة للطاقة المتجددة في استعداد لعصر ما بعد النفط.

وعندما ولد الخويطر، العام 1933 في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم وسط المملكة، لم تكن بلاده حديثة النشأة آنذاك قد أنتجت النفط بعد، إذ كان في الخامسة من عمره في الـ3 من مارس/آذار العام 1938، عندما سجلت المملكة أول كشف نفطي على أراضيها.

وبعد ذلك بسنوات أمضاها الخويطر في العمل والدراسة والابتعاث، تخرج مهندسًا للنفط، وانضم لشركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو) ليظل بها عقودًا انتهت بتقاعده بينما يتزايد الحديث عن موعد لتقاعد الخام الأسود تدريجيًا لصالح مصادر طاقة متجددة وغير ضارة بالبيئة.

ففي العام 1959، حصل الخويطر على شهادة الثانوية العامة، ليتم ابتعاثه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويدرس في إحدى جامعات ولاية ”تكساس“ الغنية بالخام، هندسة النفط التي كانت بلاده بحاجة ماسة لمتخصصين في البترول الذي يتزايد إنتاجه بإشراف مهندسين أجانب.

وسرعان ما انتهت سنوات دراسة الخويطر ليعود إلى بلاده ويبدأ التدرج الوظيفي في ”أرامكو“ حتى أصبح نائب الرئيس فيها لحين تقاعده.

ويقول مهندس النفط الأشهر في المملكة، إنه عاصر حتى الآن 6 أجيال بدءًا من أجداده، ووالديه، وجيله، وجيل أبنائه، وأحفاده، وأبناء أحفاده.

من فضل الله علي، عاصرت ستة أجيال، جيل والدين الوالدين وجيل الوالدين، وجيلي وجيل أولادي وجيل أحفادي وجيل أولا أحفادي. وعند ربي لي خير كثير، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولا تحرمني مزيدًا من خيرك وفضلك، واختم لي بالجنة. — عثمان الخويطر (@OHK66) April 25, 2021

وبعد سنين طويلة من العمل في أرامكو ومنتجها الرئيس، الخام الأسود، انصب اهتمام الخويطر على مصادر الطاقة المتجددة التي توليها الرياض اهتمامًا كبيرًا وتتطلع لتكون رائدة عالميًا في ذلك المجال.

ويشارك الرجل بآرائه في قطاع الطاقة المتجددة بمقالات في الصحف المحلية والظهور في محطات التلفزة، بجانب المحاضرات والندوات التي لا تغيب عن أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويحظى المهندس الخويطر بشهرة ومكانة في المملكة، ويأمل هو وكثير من نخب المملكة أن يكون شاهدًا على التحول الفعلي للمملكة إلى الطاقة المتجددة، والمخطط له بأن يتحقق في العام 2030، حيث سيكون الخويطر يومها في الـ 97 من عمره.

وبعد عقود من الاعتماد على النفط في تشغيل محطات توليد الكهرباء، زادت السعودية في السنوات القليلة الماضية من الاعتماد على إنتاجها المتزايد من الغاز في تشغيل تلك المحطات، بينما تعمل بجد على مشاريع كبيرة لتوليد الطاقة من الشمس والرياح.

ويوم الخميس، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن بلاده لن تقبل أن تكون جزءًا من المشكلة أو جزءًا من الحل فيما يتعلق بالطاقة، بل ستكون من الأوائل في تقديم الحلول.

ودشن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العام 2018، مشاريع وخطوط لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبرًا لفحص موثوقية الألواح الشمسية، لتكون باكورة مشاريع الطاقة البديلة في السعودية.

كما وقعت الرياض في ذلك العام مذكرة تفاهم مع شركة ”سوفت بنك“ العالمية لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، لإنتاج 200 غيغاواط في السعودية بحلول 2030.

ورغم الاستعدادات السعودية لعصر ما بعد النفط الذي يتحدث عنه خبراء الطاقة في العالم، وتتفاوت آراؤهم في تحديد موعده الدقيق، فإن المملكة تواصل الاستثمار في قطاع النفط وتطويره بجانب مشاريع الطاقة المتجددة التي تعكف عليها.

كما أن مهندس النفط السعودي الذي عاصر اكتشاف بئر الدمام رقم 7 أو ما عرف حينها باسم ”بئر الخير“، يواصل الاهتمام والحديث عن مصادر الطاقة المتجددة التي تعول الرياض عليها لتبقيها في صدارة منتجي الطاقة كما كانت لعقود طويلة ثالث أكبر منتج للخام، وأكبر مصدر عالمي له.

ويصف الخويطر ذلك التحول قائلًا:“سيظل موضوع استغلال الطاقة الشمسية البشرية محور نقاشاتنا وحواراتنا حتى تبلغ القمة، حينما تستحوذ على نصيب وافر من مجموع مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل القريب – إن شاء الله، كما كانت حالنا مع المصادر النفطية القابلة للنضوب التي أخذت بتلابيب حياتنا عقودًا من الزمن خلال عصرها الذهبي“.