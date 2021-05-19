عقب يوم من الاحتجاج والإضراب.. الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تلغي قرار رفع أسعار المحروقات

تراجعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن قرار رفع أسعار المحروقات الذي أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة قبل يومين، وتسبب بحالة غضب واسعة بين المواطنين بكافة شرائحهم الذين أعلنوا رفضهم للقرار.

وقرر المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء العودة إلى الأسعار المعمول بها سابقا في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى حين إصدار قرار جديد وإجراء التعديلات.



وقال المجلس: ”إن التراجع عن القرار وإلغاءه جاء تلبية ونزولا عند رغبة الشعب“، وذلك عقب يوم من الاحتجاجات الشعبية والإضراب العام عن العمل والمواجهات المسلحة التي شهدتها بعض تلك الاحتجاجات، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

بعد المظاهرات واحداث العنف والقتل الذي حصل: الإدارة الذاتية تلغي قرار رفع سعر المحروقات في منطقتها

After the demonstrations, the violence and the killing that took place: The Autonomous Administration cancels the decision to raise the price of fuel in its region pic.twitter.com/OsFYj5zDUj — all4Syria كلنا شركاء (@all4syria) May 19, 2021

وكانت الإدارة الذاتية قد أصدرت الاثنين الماضي القرار رقم (119)، الذي قضى برفع أسعار المحروقات بنسب مرتفعة جدا تراوحت من (100 – 300) %، مسندة هذا القرار إلى ”مقتضيات المصلحة العامة“ وتغطية تكاليف الإنتاج.

واعترض المواطنون بمن فيهم من وجهاء العشائر وقياديي الأحزاب السياسية المشاركة في الإدارة الذاتية على القرار، معبرين عن استغرابهم من إصداره بالتزامن مع أوضاع اقتصادية متردية في ظل انهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وانهيار الموسم الزراعي بسبب الجفاف وقلة الأمطار.

ورغم أن معظم حقول النفط موجودة في مناطق الإدارة الذاتية وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تشهد المنطقة بين الحين والآخر أزمة في تأمين المحروقات، كأزمة الغاز المنزلي في القامشلي التي ما زالت مستمرة منذ شهر رمضان.