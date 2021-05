عقب يوم من الاحتجاج والإضراب.. الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تلغي قرار رفع أسعار المحروقات

تراجعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن قرار رفع أسعار المحروقات الذي أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة قبل يومين، وتسبب بحالة غضب واسعة بين المواطنين بكافة شرائحهم الذين أعلنوا رفضهم للقرار.

وقرر المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء العودة إلى الأسعار المعمول بها سابقا في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى حين إصدار قرار جديد وإجراء التعديلات.



وقال المجلس: ”إن التراجع عن القرار وإلغاءه جاء تلبية ونزولا عند رغبة الشعب“، وذلك عقب يوم من الاحتجاجات الشعبية والإضراب العام عن العمل والمواجهات المسلحة التي شهدتها بعض تلك الاحتجاجات، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

بعد المظاهرات واحداث العنف والقتل الذي حصل: الإدارة الذاتية تلغي قرار رفع سعر المحروقات في منطقتها

After the demonstrations, the violence and the killing that took place: The Autonomous Administration cancels the decision to raise the price of fuel in its region pic.twitter.com/OsFYj5zDUj

— all4Syria كلنا شركاء (@all4syria) May 19, 2021