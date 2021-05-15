اقتصاد

بدء انحسار أزمة الوقود في أمريكا مع انتظام العمل بأكبر شبكة لخطوط الأنابيب
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 19:13 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 20:10 GMT

بدء انحسار أزمة الوقود في أمريكا مع انتظام العمل بأكبر شبكة لخطوط الأنابيب

بدأت أزمة البنزين الخانقة في ولايات الساحل الشرقي الأمريكي في الانحسار بصورة تدريجية، اليوم السبت، بعد إعلان أكبر شبكة لخطوط أنابيب الوقود في البلاد أنها عادت

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المصدر: رويترز

بدأت أزمة البنزين الخانقة في ولايات الساحل الشرقي الأمريكي في الانحسار بصورة تدريجية، اليوم السبت، بعد إعلان أكبر شبكة لخطوط أنابيب الوقود في البلاد أنها عادت لضخ ”ملايين الغالونات في الساعة“، عقب هجوم إلكتروني تعرضت له في الأسبوع الماضي، وانتشرت سفن وشاحنات وقود لملء الصهاريج الفارغة.

وكان تعطل شركة كولونيال بايبلاين الذي استمر ستة أيام الأكبر من نوعه على الإطلاق، وكشف مدى قدرة مجرمي الإنترنت على استهداف البنية الأساسية الأمريكية.

واستمرت عمليات شراء الوقود مدفوعة بالذعر من نقص الإمدادات على مدى يومين بعد استئناف الشركة عملياتها، مما تسبب في خلو محطات الوقود في أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة حتى في مناطق بعيدة عن خط الأنابيب.

وقالت الشركة، اليوم السبت: ”أعدنا نظام التشغيل إلى الوضع الطبيعي، ونضخ ملايين الجالونات في الساعة إلى الأسواق التي نخدمها“، وكانت الشركة قد بدأت العودة إلى التشغيل التدريجي يوم الأربعاء.

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