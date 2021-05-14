ناقلات نفط تطلب من إسرائيل تغيير وجهتها من عسقلان القريبة من غزة إلى حيفا

قالت مصادر بقطاع الشحن، اليوم الجمعة، إن اثنين على الأقل من مالكي الناقلات التي تشحن النفط الخام إلى إسرائيل طلبا التحويل من عسقلان إلى ميناء حيفا؛ بسبب القتال.

بدأ أخطر قتال بين إسرائيل ونشطاء غزة منذ 2014، يوم الاثنين، بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) صواريخ على القدس وتل أبيب؛ ردا على اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى في القدس.

وأصيبت منطقة صناعية بالقرب من عسقلان، يوم الثلاثاء، بصاروخ من غزة، مما ألحق أضرارا بصهريج تخزين تابع لشركة مملوكة للحكومة تدير شبكة من خطوط أنابيب نقل الوقود.

ولدى إسرائيل مصفاتان. واحدة تديرها باز أويل بالقرب من عسقلان بطاقة 100 ألف برميل يوميا، والأخرى تديرها مجموعة بازان بالقرب من حيفا بطاقة 200 ألف برميل يوميا.

وقالت المصادر إن الناقلات التي طلبت تغيير الميناء كانت تحمل نفطا من منطقة البحر الأسود.