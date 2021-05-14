النفط يواصل خسائره على وقع ازدياد إصابات كورونا في الهند

تراجعت أسعار النفط الجمعة، بعدما خسرت حوالي 3% في الجلسة السابقة، إذ ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في الهند المستهلك الكبير للخام، ومع استئناف عمل خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة بعد إغلاق بسبب هجوم إلكتروني.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات بما يعادل 0.2 % إلى 66.95 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.1 % إلى 63.79 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار كلا الخامين لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا: ”دورة الصعود الهائلة لهذه السلعة الأساسية وصلت إلى نقطة توقف قوية، وسوق الطاقة لا تعرف ما الذي يجب فعله في ظل ثبات وول ستريت على خلفية التضخم والتسطح البطيء للمنحنى في الهند“. والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأضاف: ”آفاق الطلب على الخام لا تزال إيجابية بالنسبة للنصف الثاني من العام، وسيحول ذلك دون حدوث أي هبوط كبير لأسعار النفط“.

وسجلت الهند اليوم الجمعة 343 ألفا و144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى تجاوز عتبة 24 مليونا، في حين ارتفع عدد الوفيات بكوفيد-19 أربعة آلاف.

وفي الولايات المتحدة، طمأن الرئيس جو بايدن سائقي السيارات بأن إمدادات الوقود ستبدأ في العودة إلى طبيعتها بنهاية هذا الأسبوع، حتى مع نفاد البنزين من المزيد من محطات الوقود في جنوب شرق البلاد بعد أسبوع تقريبًا من هجوم إلكتروني على خط أنابيب الوقود الرئيسي في البلاد.

وقالت كولونيال بايبلاين في وقت لاحق من أمس الخميس، إنها استأنفت عمل منظومتها لخطوط الأنابيب بالكامل، وإنها بدأت عمليات التسليم في جميع أسواقها.