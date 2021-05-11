في تحول استراتيجي.. قطر تركز على الصين المتعطشة للغاز المسال

ذكرت مصادر بصناعة الغاز أن قطر تجري محادثات لجعل الشركات الصينية شريكة في مشروع توسعة حقل للغاز الطبيعي المسال لديها، وذلك في تحول من اعتماد الدولة الخليجية على الشركات الغربية الكبرى في التكنولوجيا والتواصل العالمي.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن شركة قطر للبترول الحكومية العملاقة تجري محادثات مع شركات حكومية صينية، منها بترو تشاينا وسينوبيك، من أجل الحصول على حصص في مشروع توسعة حقل الشمال البالغ قيمته 28.7 مليار دولار، وهو أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووجهت قطر الدعوة كذلك للشركات الغربية الكبرى إكسون موبيل وشل وكونوكو فيليبس وتوتال وشيفرون وإيني لتقدم بعطاءات لشراء حصص.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية الأمر.

ولم يتضح بعد مدى تقدم المحادثات. وقال أحد المصادر إن بترو تشاينا تناقش شراء حصة نسبتها خمسة بالمئة.