ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المخاوف من نقص في الوقود

أغلقت أسعار النفط مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بينما تستمر المخاوف من نقص في البنزين بسبب إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة بعد هجوم إلكتروني، واستعادت العقود الآجلة للخام من هبوط في المعاملات المبكرة بلغ أكثر من 1%.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا، أو 0.3%، لتسجل عند التسوية 68.55 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.6%، لتنهي الجلسة عند 65.28 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة للبنزين في سوق نيويورك مرتفعة 0.3% عند 2.1399 دولار للجالون.

وأغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة، بعدما تضررت من هجوم إلكتروني، وقالت يوم الاثنين إنها تعمل لاستعادة معظم عملياتها بحلول نهاية الأسبوع.

ودفع تعطل إمدادات الوقود أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وقفز الطلب في بعض المناطق التي يخدمها خط الأنابيب، بينما سارع سائقو السيارات إلى ملء خزانات الوقود في مركباتهم.

وقال مصدران بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل.

واليوم الثلاثاء، زادت منظمة ”أوبك“ توقعاتها للطلب على خاماتها بمقدار 200 ألف برميل يوميا وتمسكت بتقديراتها لتعافٍ قوي للطلب العالمي على النفط هذا العام.

من ناحية أخرى، زاد الانتشار السريع للإصابات بفيروس كورونا في الهند الدعوات إلى إغلاق ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، وثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط.