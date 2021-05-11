اقتصاد

الكویت.. توقف بعض وحدات مصفاة میناء عبدالله عن الإنتاج وعدم تأثر عملیات التصدیر
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 20:56 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 21:40 GMT

الكویت.. توقف بعض وحدات مصفاة میناء عبدالله عن الإنتاج وعدم تأثر عملیات التصدیر

أعلنت شركة البترول الوطنیة الكویتیة، اليوم الثلاثاء، توقف عدد من وحدات الإنتاج التابعة لمصفاة میناء عبدالله عن العمل؛ وذلك بسبب توقف وحدات إنتاج البخار، مؤكدة

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت شركة البترول الوطنیة الكویتیة، اليوم الثلاثاء، توقف عدد من وحدات الإنتاج التابعة لمصفاة میناء عبدالله عن العمل؛ وذلك بسبب توقف وحدات إنتاج البخار، مؤكدة أن عملیات التصدیر لم تتوقف.

وأوضح نائب الرئیس التنفیذي للشؤون الإداریة والتجاریة، الناطق الرسمي للشركة، عاھد الخریف، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أن العمل یجري حالیا بوتیرة متسارعة؛ من أجل تشغیل الوحدات المتوقفة واستعادة الطاقة الإنتاجیة الكاملة للمصفاة.

وأكد الخریف أن عملیات التصدیر مستمرة بحسب برنامجھا المعتاد، ولم تتأثر مطلقا نتیجة لھذا التوقف الطارئ.

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