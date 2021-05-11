بعد تهديد شركة كهرباء تركية بوقف الإمداد.. وزارة المالية اللبنانية تحذر من "ظلام تام"

قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مشرعين: إن شركة تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة هددت بوقف الإمدادات.

وأضاف بيان الوزارة، أن لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية دفعت البلاد إلى تخلف عن سداد ديون، قد يشهد ظلاما تاما إذا أوقفت شركة قره دنيز التركية إمداداتها البالغة 400 ميجاوات.

بدوره قال متحدث باسم شركة قره دنيز التركية: إن قرار مدعين لبنانيين بمصادرة محطات كهرباء عائمة ”غير مقبول“.

وأضاف أن الشركة ”ستواصل التزويد بالكهرباء إذا ألغى لبنان قرار المدعي، وقدم خطة سداد للدين المستحق“.